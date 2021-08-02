「汽車供應鏈」線上主題式業績發表8月24日起陸續登場

臺灣證券交易所將於8月24日、25日及26日舉辦「汽車供應鏈」線上主題式業績發表會，共邀請8家上市公司參加，向投資大眾說明財務業務情形，透過聚焦主題產業之方式，展現產業之競爭優勢，並提升上市公司資訊透明度。

今年全球汽車市場逐步復甦，預估整車銷售量將自去年的7,700萬輛回升至8,400萬輛，同時汽車在自動化、智慧化和電動化發展下，對於各種零組件及半導體元件的需求將成長。

證交所為協助投資人聚焦產業基本面，本次特別規劃以汽車供應鏈為主題，邀請上市公司參與業績發表會，與會公司包括定穎(6251)、聯嘉(6288)、順德(2351)、堤維西(1522)、康普(4739)、大億(1521)、吉茂(1587)及佳凌(4976)，與投資人分享近期公司財務業務情形。另8月份預計有6家上市公司假證交所場地自行辦理法人說明會。

臺灣證券交易所為提升上市公司財務、業務資訊透明度，並增加投資人獲取企業訊息之管道，持續鼓勵上市公司自行辦理或受邀參加實體或線上法人說明會，另亦鼓勵受邀參加法人說明會之公司自願申報會議影音資訊，且於申報上傳之中英文簡報檔中詳實說明會議簡報之相關財務業務資訊，以提升資訊對稱性及強化資訊揭露品質。

本次主題式業績發表會及法人說明會之詳細資訊，請至證交所網站，選擇「公告/活動-活動訊息」頁籤，查詢活動最新訊息。因應防疫，鼓勵投資人透過網路轉播收看 (https://webpro.twse.com.tw)。

汽車供應鏈主題式業績發表會場次

日期 時間 公司 8/24 14:00~14:10 開場致詞 14:10~14:50 定穎(6251) 15:00~15:40 聯嘉(6288) 15:50~16:30 順德(2351) 8/25 14:50~15:30 堤維西(1522) 15:40~16:20 康普(4739) 8/26 14:00~14:40 大億(1521) 14:50~15:30 吉茂(1587) 15:40~16:20 佳凌(4976)

法人說明會場次