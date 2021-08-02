臺灣證交所：上週外資在集中市場賣超415.73億元

根據台灣證券交易所統計，上週（2021/7/26~2021/7/30）外資在集中市場總買進金額為5,420.57億元，總賣出金額為5,836.30億元，賣超為415.73億元，另統計自2021年年初至7月30日止，外資總買進金額為13兆5,911.79億元，總賣出金額為14兆1,101.00億元，累計賣超為5,189.21億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為22兆8,406.13億元新台幣，占全體上市股票市值的43.31%，較7月23日的23兆1,747.05億元新台幣，減少3,340.92億元。

就個股比較部分：

上週外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為：

第一名：聯電：買進548,629千股，賣出316,307千股，買超232,322千股。

第二名：永豐金：買進72,357千股，賣出33,632千股，買超38,725千股。

第三名：日月光投控：買進45,771千股，賣出29,776千股，買超15,995千股。

上週外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司為：

第一名：友達：買進205,010千股，賣出301,208千股，賣超96,198千股。

第二名：群創：買進199,247千股，賣出287,699千股，賣超88,452千股。

第三名：新光金：買進99,136千股，賣出164,968千股，賣超65,832千股。