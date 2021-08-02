新南向再添「澳」援！北富銀雪梨辦事處正式開業

為拓展亞太地區金融服務網絡，台北富邦銀行於去年4月獲金管會核 准後，今(30)日正式在澳洲全新開設雪梨辦事處， 包括台灣駐澳洲代表處、 澳洲台灣工商委員會等重要機構皆來函祝賀， 期許北富銀成為當地企業和台商的最佳金融後盾。 目前包含雪梨辦事處在內，北富銀旗下海外據點已拓增至34處， 未來也將致力整合創新產品、多元服務和集團資源， 打造優質跨國服務平台，引導亞太區域金融服務朝更專業、 創新的方向邁進。

北富銀表示，去年全球受新冠肺炎疫情衝擊，經貿往來趨緩， 連帶對國銀在海外市場的經營獲利產生一定影響。 但隨著各國疫苗覆蓋率提升、經濟活動逐漸解封， 加上自中美貿易戰後持續進行的供應鏈重組需求和政策大力推動下， 新南向各國在疫後陸續湧現的新商機， 將為體質良好的國銀海外分行創造更穩定的發展空間。 以北富銀為例，今年上半年與去年同期相比，越南地區的胡志明、 平陽及河內三間分行合計存放款總量已達兩位數成長， 新加坡分行存款量也大幅成長近7成， 顯示新南向市場復甦信號漸亮，為亞太區長期佈局提供良好基礎。

澳大利亞為全球第13大經濟體，更是極少數享有標準普爾(S& P)、穆迪(Moody’s)、惠譽(Fitch) 3大國際信 評機構最高評級AAA/Aaa的國家之一， 長期以來政治經濟穩定，即使受疫情影響，GDP在2021年第一 季仍增長1.8%，整體GDP總量更已超過疫情爆發前水準， 顯示其深厚的發展潛力， 因此這次北富銀特別選在澳洲金融中心雪梨開設辦事處， 希望藉由當地高度活絡的金融市場，深化發展新南向國家業務， 成為當地企業及台商最佳「澳」援!

為協助兩地企業夥伴迅速掌握商機， 北富銀雪梨辦事處將以市場分析和業務整合為首要任務， 對本地商情及客戶需求進行深度發掘， 並整合集團及北富銀海內外網點與資源， 為在地客戶及台資企業提供全方位解決方案， 協助增進金流及財務運轉彈性，達成亞太區域營運目標。

目前北富銀在台、港、中、越、星、印尼等國家皆已設有服務據點， 本次前進澳洲設立雪梨辦事處，可將各地金融資源進一步相互串聯， 形成更綿密完整的跨區服務網絡， 為台商及當地產業發展進行更廣泛的區域整合， 全方位滿足企業夥伴在資金、投資、 避險及財務等各層面的金融需求， 以期成為企業接軌亞太市場的金融首選，達成「亞洲一流金融機構」 願景。