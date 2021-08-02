富邦60週年員工紀念禮「正能量充電板」 口罩回收製作體現循環經濟

富邦今年60週年以「Run for Green」為主軸，宣示全力「奔向綠色」，與綠色金融、 責任投資等世界潮流緊密結合，展現實踐永續承諾的決心，富邦金控 60週年員工紀念禮品特別以循環經濟的概念， 運用因防疫所產生的口罩廢料製作「正能量充電板」， 期盼與員工一起銘記這段共同抗疫的時刻之外， 更希望能為廢棄口罩創「罩」價值，展現循環再生、 萬物皆可用的創新魅力！

富邦集團董事長蔡明忠表示，根據《環境科學與科技（Enviro nmental Science & Technology）期刊》2020年報告指出， 自新冠肺炎爆發以來，全球人口每月使用並丟棄的口罩高達1, 290億個，已造成環境問題。富邦60週年員工紀念禮品運用創意 ，特別與擅長用科技解決垃圾問題的Miniwiz小智研發公司合 作，藉由他們的創新技術，將廢棄口罩進行消毒處理， 並連同部分口罩製造過程產生的邊角廢料，再製成員工紀念禮品「 正能量充電板」，而非傳統採用一次性塑膠製品， 貫徹友善環境的決心。

富邦金控董事長蔡明興表示， 面對新冠肺炎疫情對社會經濟與環境帶來重大的影響， 富邦金控除了擴大捐贈醫療資源支持防疫外， 也注意到隨意棄置的口罩逐漸造成環境的負擔， 為呼籲大家正視口罩亂丟棄的亂象，富邦金控特別舉辦「富邦60 創罩價值」活動，自今年4月份起， 於全台多處富邦辦公大樓設置口罩回收箱，號召同仁共同參與回收， 經過專業團隊高溫、高壓再製處理後，平均約9片廢棄口罩可製作一 片充電板，為防疫與環境永續找到平衡點。

富邦金控今年擬定全新ESG四大策略主軸：低碳、數位、 激勵與影響，並設定20項2025年ESG目標，力行「低碳」 策略，以金融的力量導引產業邁向低碳， 並結合數位科技提供即時便利的金融服務，在員工關懷部分， 也積極打造友善健康職場、提升員工福利，包括提供優於法令的10 週有薪產假、每胎新生兒補助10萬元等生育與育兒補助。 而面對新冠肺炎疫情，富邦金控率先成立篩檢站， 並提供員工確診慰問金、有薪公傷病假、有薪防疫假， 近期於員工團體保險新增「法定傳染病保險」，公司全額負擔保費， 此次更攜手同仁回收口罩，製作成60週年紀念禮「正能量充電板」 ，期盼同仁能對環境議題更加關注， 成為帶給社會正向力量的發電機！