臺灣證交所：本週發行量加權股價指數跌幅約為1.85% 上市股票總市值達52.89兆元

根據臺灣證券交易所統計，110年7月30日發行量加權股價指數收盤為17,247.41點，較上週(110年7月23日)的17,572.92點下跌325.51點，跌幅約為1.85%，台灣50指數收盤為13,459.96點，較上週的13,672.36點下跌212.40點，跌幅約為1.55%，寶島股價指數收盤為19,698.46點，較上週的20,064.30點下跌365.84點，跌幅約為1.82%。產業別指數方面，漲幅以其他類指數上漲1.27%為最大，跌幅以航運類指數下跌11.08%為最大，未含金融類指數下跌239.45點，跌幅約為1.56%，未含電子類指數下跌698.02點，跌幅約為3.46%，未含金融電子類指數下跌553.39點，跌幅約為3.15%。

本週集中交易市場總成交金額為2兆5,473.40億元，全體上市股票成交金額為2兆4,789.12億元，股票成交量週轉率為4.28%，各產業上市股票交易情形如下：

成交金額前三名為：

第一名，航運類8,410.64億元，占全體上市股票交易金額33.93%

第二名，半導體類7,956.21億元，占全體上市股票交易金額32.10%

第三名，電子零組件類1,873.28億元，占全體上市股票交易金額7.56%

成交量週轉率前三名產業為：

第一名，航運類21.87%

第二名，光電類11.75%

第三名，半導體類9.20%

累計今年年初開盤迄今共138個交易日，集中市場總成交金額為61兆184.34億元，市場日平均成交金額為4,421.63億元，股票成交量週轉率為138.47%，股票日平均成交量週轉率為1.00%。

2021年7月30日全體上市公司市場總值為新台幣52兆8,936.41億元，較上週(2021年7月23日)市值53兆8,781.02億元減少9,844.61億元，減幅約為1.83﹪。

(以上資料為初步統計資料，成交資料不包含本週最後交易日鉅額及外幣交易之成交資料)