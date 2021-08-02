【快訊】台北市新北市8/3起餐飲開放內用! 台灣雙北同步實施

更新時間: 2021-08-02 17:06

首次發稿: 2021-08-02 15:38

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）全國疫情警戒降級，台北市與新北市政府今天(8月2日）同一天宣布, 明天 (8月3日) 起餐飲業可內用! 兩位市長也分別公布餐飲內用指引。

全台各地降二級後已陸續開放餐飲業內用，僅雙北仍在評估，先前台北市預計8月3日開放，但新北市長侯友宜態度謹慎，遲遲未做決策，僅表示會與台北市長柯文哲再行討論。雙北市長現決定同步開放餐飲業內用，詳細指引由柯文哲與侯友宜今下午各自舉行記者會對外說明。

台北市政府下午15:15 舉行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情記者會，公布餐飲開放內用標準。

參考指標為北市每週每日平均確診少於10例、不明感染源每週每日平均少於2例，另外每週社區群聚少於3件。

內用規範方面, 室內50人、室外100人為上限，以個人餐為主，桌距1.5公尺、採梅花座或隔板隔間；若空間較大人數超過規定，須於3天前向衛生局透過網路申請報備。

台北市長柯文哲7/29就曾表示，每週五統計數據，「宣布的話，下週二(8/3) 開始」，讓餐廳有週末與週一共3天時間準備，但也會因應疫情變化，前一天臨時喊卡也有可能。

若顧客或員工確診，餐廳須暫停營業3天，並暫停內用11天。

柯文哲表示,基於首都生活圈, 台北與雙北市非常謹慎思考後,同日宣布開放餐飲內用。首波開放將觀察兩週, 他呼籲業者遵守相關指引, 若違反將會罰款3000元至1萬5000元。

新北市經發局長何怡明特別提醒，新北市開放餐廳內用後，超商、百貨、市場、夜市一旦消費者離開座位就要戴上口罩，如有違反也會處以3000元至1萬5000元罰鍰。此外店家不可提供歌唱設備，火鍋類等餐飲，以一人一鍋為原則。