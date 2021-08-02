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東奧台灣加油！一起加入板橋凱撒後援軍　8/8前享客房升等、延遲退房及家宴外帶美饌兩件5折

By 台灣英文新聞
2021/08/02 15:07
東奧台灣加油！一起加入板橋凱撒後援軍　8/8前享客房升等、延遲退房及家宴外帶美饌兩件5折
東奧台灣加油！一起加入板橋凱撒後援軍　8/8前享客房升等、延遲退房及家宴外帶美饌兩件5折

為了生活，我們持續與新冠肺炎奮鬥著，已漸漸習慣這樣的防疫模式、也在這之中尋找適合自己的立足點，為苦悶的生活增添樂趣更是不可缺少的必備調劑。目前最夯的流行時事就是全民瘋東奧，每每傳來國際消息期待的是台灣的榮耀與不敗精神，台灣人的滿腔熱血、台灣人的團結力量大，無論疫情如何紛擾，我們台灣人的運動精神堅實不摧！讓我們一起為中華健兒最後加油衝刺吧！

即日起至8/8止，板橋凱撒大飯店邀請民眾加入後援軍，一同為東京奧運台灣代表隊集氣加油，活動期間凡是名字符合『東』、『奧』、『台』、『灣』、『加』、『油』任何一個字，於個人臉書公開分享「東奧台灣加油！」並tag板橋凱撒、中華奧會，即可享客房升等或延遲退房3小時、及飲料買一送一半價優惠；此外家宴中餐廳直接優惠大放送，8/6前凡於飯店線上購物車購買家宴任一外帶單品直接享兩件五折！品項包括鎮店名菜蒜香黑鑚雞、凱撒豬腳、剁椒魚頭及菇菇流沙包等多達20道單品美饌，活動詳情：https://reurl.cc/j8eAam

【東奧台灣加油住房餐飲享優惠】

預訂日期：即日起- 2021/8/8

入住日期：即日起-2021/8/31

專案內容：

  1. 活動期間凡是您的名字符合『東』、『奧』、『台』、『灣』、『加』、『油』任何一個字，於個人臉書公開分享「東奧台灣加油！」並tag 板橋凱撒、中華奧會，即可享豪華雙人客房升等菁英雙人客房或延遲退房3小時 (每房僅可擇一使用並限使用乙次，連續住房視為同一筆訂房)
  2. 憑房卡或房卡套可享大廳酒吧非酒精性飲品買一送一 (每房限乙次)
  3. 本專案不適用CLR通用券
  4. 不得與住宿券和其他專案合併使用(包含信用卡優惠)
  5. 訂房專線：02-89643968

【家宴中餐廳-為中華隊應援！外帶單品兩件五折】

即日起至8/6凡於線上購物車購買家宴任一外帶單品直接享兩件五折，傳送門：https://reurl.cc/NroWg9

更新時間 : 2021-08-02 15:37 GMT+08:00

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