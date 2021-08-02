台北美福攜手台隆賓士「饗愛爸爸」

迎接抗疫有成的微解封，不妨為即將到來的首個節日─「父親節」好好規劃一下！台北美福大飯店攜手台隆賓士，自即日起至8月8日推出「饗愛爸爸」餐飲活動。「經典港潮三品」外帶分享餐，優惠價3,999元，提供有避風塘風味肉肉龍蝦、潮蓮欖菜燒鵝及牛漢堡，小家庭歡聚品嚐，大家庭為宴席加菜，預訂外帶餐點即贈台隆賓士限量品牌禮品。

過節少不了慶祝蛋糕，來自法國的西點總主廚Hugo Ravier推出「紳士」檸檬慕斯蛋糕，每款七吋售價1,200元，搭配父親節外帶餐享加購優惠價999元。想要讓爸爸度個假，預訂父親節外帶分享餐或主題蛋糕，皆可以優惠價4,880元起入住米其林指南推薦客房。美福用蛋糕的甜蜜滋味、星級餐宿及質感精品表達心意，讓爸爸帥出新高度，詳情請洽02-7722-3399或上飯店官網「美福GO購」https://shop.grandmayfull.com/。



防疫微解封的首個節日「父親節」，台北美福即日起推出的父親節外帶分享餐，結合三道經典港潮美味，以蒜香鮮辣的港式避風塘手法，端出「避風塘風味肉肉龍蝦」，肉質細緻有彈性，酥香濃厚的蒜末，蘊藏著龍蝦經爐火洗鍊後的獨特香氣。

除了鮮美海味，再獻上廣東名菜「潮蓮欖菜燒鵝」，選用皮薄油豐的台灣白羅曼鵝，由曾拿下米其林三星榮耀的陳彥彬燒臘主廚親手操刀，以欖菜、醬油、蝦米等材料調製的醬汁沾裹鵝身，靜置一日後以一百五十度的爐火將外皮染上漂亮的焦糖色，再以鴨骨、八角及花椒等中藥材燴煮成醬汁，傾瀉於片好的燒鵝之上。

品嚐亦可搭配以欖菜、香烤後的蝦米等材料調製的欖菜醬，為肥美的鵝肉解膩提鮮。隨餐搭配以港式豬仔包為概念的「牛漢堡」，主廚選用美國鮮嫩牛肉，以特製醬料醃製後烤至外香肉嫩，再搭配塗有奶油的烤麵包，濃郁奶油香與嫩烤牛肉，絕佳組合滿足味蕾食慾。精選港潮三品約四人份的料理，讓小家庭可溫馨聚餐，人數多的大家庭則可為宴席加菜。



除了港潮分享美饌，餐後甜點也不能少。由法籍甜點主廚創意打造的「紳士」父親節蛋糕，將成熟男人的浪漫情懷幻化成精緻蛋糕，以檸檬慕斯搭配薄餅碎片、堅果和杏仁糖熬製的果仁糖，增添層次感，底部則以法國經典的巧克力沙布列餅乾，外層搭配法芙娜巧克力淋面，酸甜滋味，為父親節締造完美回憶。每款七吋售價1,200元，搭配父親節外帶分享餐可享999元的優惠加購價。



寵愛爸爸無極限，饗愛爸爸有吃、有住又有拿，預訂父親節外帶餐點或主題蛋糕，可享3折的優惠價入住原價16,170元的行政客房，雙人入住每房只要4,880元。闔家四人出遊可以每房8,080元的優惠價格，入住原價21,945元的菁英客房。讓爸爸放鬆享受挑高寬敞的15坪頂級客房，貼心規劃有走入式大型更衣間、大理石淋浴空間和獨立浴缸，以及日本Toto專業免治馬桶，可靈活調整出水高度的德製Hansgrohe淋浴柱，讓沐浴過程更顯雍容愜意；夜晚享受百年傳奇品牌的美國席夢思客製床墊舒適入眠。每間客房均提供有多樣精選的免費Minibar點心與飲品，翌日於客房內悠閒享用活力早餐，一掃疫情期間悶壞的心情。