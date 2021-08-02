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台灣8/2增12例本土新冠肺炎　以桃園5例最多

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By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2021/08/02 14:10
台灣8/2新增14例COVID-19確定病例，分別為12例本土及2例境外移入。 （截圖自中央流行疫情指揮中心記者會）

台灣8/2新增14例COVID-19確定病例，分別為12例本土及2例境外移入。 （截圖自中央流行疫情指揮中心記者會）

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(2)日公布國內新增14例COVID-19確定病例，分別為12例本土及2例境外移入；另確診個案中無新增死亡。

指揮中心表示，今日新增之12例本土病例(其中6例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者)，為10例男性、2例女性，年齡介於10多歲至70多歲，發病日介於今(2021)年7月29日至7月31日。個案分布以桃園市5例為最多，其次為新北市3例、臺北市2例、基隆市及高雄市各1例。；其中9例為已知感染源、3例關聯不明，將持續進行疫情調查，以釐清感染源。

指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至7月31日累計公布14,475位確診個案中，已有12,884人解除隔離，解隔離人數達確診人數89.0%。

指揮中心表示，今日新增2例境外移入個案，皆為本國籍，分別自泰國和美國返臺。

案15805為本國籍60多歲男性，7月18日自泰國返臺，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，於機場採檢後至防疫旅館居家檢疫，7月31日檢疫期滿前採檢，於今日確診；由於個案在臺期間並無症狀，且檢疫期間未與他人接觸，故無匡列接觸者。

案15806為本國籍30多歲女性，7月30日自美國返臺，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，於機場採檢後至防疫旅館居家檢疫，於今日確診；已匡列個案同班機前後2排座位旅客共16人，皆列居家隔離。

指揮中心統計，截至目前國內累計15,702例確診，分別為1,271例境外移入，14,378本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計108例移除為空號。

2020年起累計789例COVID-19死亡病例，其中781例本土，個案居住縣市分布為新北市393例、臺北市296例、基隆市27例、桃園市24例、彰化縣14例、新竹縣11例、臺中市4例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，臺東縣、雲林縣、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另8例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。
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更新時間 : 2021-08-02 14:38 GMT+08:00

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