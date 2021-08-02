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【快訊】台灣雲林沿海多個鄉鎮淹水　北港中午12時起停班停課

中央氣象局今針對中南部地區發布豪大雨特報，根據中央氣象局統計，雲林縣北港測站今天0時到上午11時測得累積雨量達227.0毫米，是目前全台雨量前三名。

By 生活組, 台灣英文新聞
2021/08/02 12:18
受西南氣流影響，雲林縣1日大雨導致沿海地區多處積淹水，以水林鄉較為嚴重，縣府已緊急調派移動式抽水機排水。（雲林縣政府提供）中央社

受西南氣流影響，雲林縣1日大雨導致沿海地區多處積淹水，以水林鄉較為嚴重，縣府已緊急調派移動式抽水機排水。（雲林縣政府提供）中央社

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）受西南風和低壓帶影響，雲林縣沿海多個鄉鎮淹水，北港鎮多處淹水，部分道路因積水過深而封路，行政院人事行政總處稍早公告，雲林縣北港鎮今天(8月2日) 中午12時起停止上班上課。

行政院人事行政總處 停班停課超連結

受西南風和低壓帶影響，中央氣象局今天針對中南部地區發布豪大雨特報，根據中央氣象局統計，雲林縣北港測站今天0時到上午11時測得累積雨量達227.0毫米，是目前全台雨量前三名。

由於雨量過大，北港鎮多處積水，部分道路淹水過深，警方緊急拉封鎖線，暫時封閉道路。

地勢較高的北港朝天宮廟埕略有積水，而周邊道路則淹水；朝天宮前的日興堂老闆娘洪慮珪在個人貼書貼文，北港鎮中山路40年來不曾淹水，今天水淹到店內，還有魚在路上游。

北港鎮蔡姓民眾表示，北港街上從未遭遇如此慘狀，整個市區、大街紛紛多處傳出災情，包含北辰國小、北港郵局、武德宮後方附近，積水低至腳踝、高至大腿，從一早鄉親就在討論到底有沒有停班停課，到現在11時許才發出，家長們急急忙忙出門接小孩。

雲林縣府水利處長許宏博指出，由於雨勢下得又快又急，雨水一時無法宣洩，導致雲林縣沿海鄉鎮多處積水，各鄉鎮的臨時抽水馬達已經開始運作。
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更新時間 : 2021-08-02 13:19 GMT+08:00

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