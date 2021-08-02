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《鄒的植物書》熱賣 林務局嘉義林管處首推悠遊卡

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2021/08/02 11:35
期許民眾把愛護生態的理念存在悠遊卡上。(照片由林務局嘉義林區管理處提供)

期許民眾把愛護生態的理念存在悠遊卡上。(照片由林務局嘉義林區管理處提供)

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）繼去年林務局出版《鄒的植物書》，上市後就被讀者搶購一空，嘉義林區管理處今年選在8月1號原住民族日推出再版《鄒的植物書》和撲克牌2.0版，並首次搭配悠遊卡，期盼民眾有機會一窺植物與鄒族最原始的美好關係。

嘉義林管處表示，《鄒的植物書》一書，收錄近300種植物手繪插畫，記載植物在鄒人生活裡的應用典故與技藝，展現鄒族人在民俗植物運用上的智慧，如黃藤、臺灣欒樹等，再搭配書本上繽紛的手繪植物插圖，就像踏進活力十足的鄒族植物部落叢林。

例如「黃藤」，在鄒族人眼中有了神聖性和用法，仔細看鄒族建物指標-男子會所Kuba大型建物，全以黃藤作為綑綁的素材，不用任何鐵釘、螺絲、鐵絲，從這項屹立百年的工藝，呈現鄒人精工及巧思。

另外，在道路兩旁可以觀察到開花時柔黃色的圓錐花，遠望就像金雨灑落的「台灣欒樹」，它是鄒族的「自然鐘」，每一個變化代表不同的動作，欒木開黃花時，要開始準備整地，欒樹結出紅蒴果時，是開闢防火線的時間，等到蒴果轉乾褐色時，就是燒墾時機到了。

除了《鄒的植物書》再版外，嘉義林區管理處將搭配推出不同風格鄒的植物撲克牌2.0版1,000份，每張植物和2021年初出品「鄒的植物」1.0版不重複的植物插畫呈現，比如:筆筒樹的孿生兄弟「台灣桫欏」、有百步蛇護駕的「台灣金線連」、可以治頭痛腹瀉的靈丹妙藥「月桃」等，滿足讀者進一步探索鄒族植物的好奇心。

嘉義林區管理處表示，為滿足熱愛鄒族植物的讀者們，更初次重磅推出「鄒的植物」悠遊卡，版面的設計理念，與鄒族敬畏的自然觀相同，將鄒人經常運用的植物，用花束以華麗的姿態獻給萬物神靈，相信「夠用就好，我們人類僅僅被賦予管理生態環境的任務」，期許民眾把愛護生態的理念存在悠遊卡上。

嘉義林管處說，「鄒的植物」書籍、撲克牌2.0版、悠遊卡將在8月10日上午12時典雅上架，上次向隅的收藏家們，可以從五南文化廣場、國家網路書店、日光山森林茶書苑及友善書業合作社現場一次滿足。

《鄒的植物書》熱賣 林務局嘉義林管處首推悠遊卡

△《鄒的植物》撲克牌2.0版，每張牌卡植物種類與1.0版皆不重複，值得再次入手收藏。(照片由林務局嘉義林區管理處提供)

《鄒的植物書》熱賣 林務局嘉義林管處首推悠遊卡

△《鄒的植物書》再版。(照片由林務局嘉義林區管理處提供)
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