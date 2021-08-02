新冠病毒會攻擊大腦？ 研究：不僅肆虐腦神經 入侵腦血管恐引發腦出血

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）新冠肺炎疫情延燒全球超過一年半，已奪走全球逾400萬人性命，而許多倖存者康復後，可能還得面臨嚴重及持久的併發症或後遺症，例如：肝、腎、心臟等身體部位受損，甚至是腦神經系統和腦血管，造成失眠、頭痛、腦出血等，其中又以慢性病患者的風險最高。

臺北市立聯合醫院和平婦幼院區神經外科主治醫師莊淵丞說，正常人體中的腦及神經組織會受到血腦屏障的周密保護，不會讓細菌病毒等病原體輕易通過。但新冠病毒可使組織發炎產生縫隙後進入腦神經開始肆虐，引發腦炎、腦膜炎、脊髓發炎等狀況。

患者此時會感受到頭痛、肌肉疼痛、肢體乏力、嗅覺味覺的改變及喪失等等不適。當病毒感染腦幹時，人體會無法察覺缺氧的危機，導致猝死，這是隱性缺氧或稱快樂缺氧的由來。

大腦中的血管也可能成為病毒攻擊目標，當血管發炎受到傷害後，原本提供給大腦的養分及氧氣會減少，影響到腦部運作，患者會感到白天容易疲倦嗜睡、夜間失眠、記憶力減退、不容易集中注意力等。

更糟的情況是腦血管血栓的產生，伴隨而來的腦出血、腦梗塞會導致永久性的神經功能缺損，甚至死亡。

許多研究指出，神經症狀的發生機會跟患者本身健康狀況、慢性疾病的存在、免疫能力等息息相關，當患者已產生新冠重症而免疫力急遽下降時，會更加容易合併神經系統併發症。所以已轉入加護病房，已使用呼吸器或長時間染疫PCR檢測仍呈陽性的患者，都會是可預期的高風險族群。

究竟新冠病毒對神經系統還能產生多少後遺症？莊淵丞說明，理論上大腦細胞組織受損會增加後續發生退化性疾病，如早發性失智、帕金森症等疾病的機會，這種看法是否正確仍有待更長時間的觀察追蹤。

莊淵丞提醒，要避免新冠病毒的種種危害，仍是預防更勝治療。除了加強個人防護，避免群聚減少接觸病毒的機會。接種疫苗預防染疫後產生重症、免疫力下降等等狀況，身體健康才有保障。