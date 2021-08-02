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保存台灣農村文化技藝 創新設計融入居家生活

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2021/08/02 10:34
土也之湛藍瓷盤。(照片來源：水土保持局提供)

土也之湛藍瓷盤。(照片來源：水土保持局提供)

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）台灣受新冠疫情影響，許多民眾為防疫皆足不出戶，導致作息不穩、情緖低潮，農委會水土保持局推出「10個生活妙招 X 10個文化工藝好物」，期盼透過農村工藝好物療癒每個煩悶的心靈，該局表示，推薦的10項居家生活工藝好物均來自於農村社區與回鄉青年的精選之作。

水保局表示，藉由在地完整的文化保存紀錄，盤點農村在地文化技藝資源與特色，以此為核心導入創新設計的能量，形塑農村地方產業發展的方向，讓文化保存與應用能串聯起來，才能讓文化技藝得以延續傳承。

該局表示，這次精選的10項工藝好物都是文化技藝永續發展的創新範例，如「藍染美麗作息指針、陶瓷藝術療癒食器、柿染可愛抱枕小物、梨梗筆情感連結、磚雕遠紅外線運動配件」等，皆希望能陪伴每一位朋友，一起抒發壓力、療癒心靈，重新鏈結人際關係與情感，讓身心靈的需求獲得滿足，就算是在防疫期間也能快樂生活。

台灣農村蘊含豐富的特有傳統文化技藝，水保局除了透過農村再生計畫鼓勵社區自主辦理技藝傳承、文化導覽等研習訓練活動外，於2019年起更進一步以「農村文化技藝調查保存計畫」建構農村文化技藝資料庫，針對保存價值及紀錄急迫性個案加強調查與紀錄，完整保留農村傳統技藝風華。目前已優先收納30個精彩案例，並出版「技藝藏村」專書。2021年將持續擴充文化技藝庫內容，透過保留農村技藝演變與脈絡，展現各個農村在地不同的文化風貌。

有關「10個生活妙招 X 10個文化工藝好物」可上「農村風情網」查詢相關資訊。

保存台灣農村文化技藝 創新設計融入居家生活

臺灣手藺之懷舊阿嬤小櫥櫃。(照片來源：水土保持局提供)

保存台灣農村文化技藝 創新設計融入居家生活

寶來人文協會之虎斑梳織紋小咖啡杯盤組。(照片來源：水土保持局提供)

保存台灣農村文化技藝 創新設計融入居家生活

太平藍之藍染時尚掛鐘。(照片來源：水土保持局提供)
水土保持局
文化保存

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更新時間 : 2021-08-02 10:54 GMT+08:00

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