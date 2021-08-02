〈財經主筆室〉香港5,000港元振興金本周發放　電子消費券台灣可借鏡

為提振消費,港府向居民派發5000港元的消費券。圖為九龍的一處夜市 為提振消費,港府向居民派發5000港元的消費券。圖為九龍的一處夜市

針對外傳政府打算再推出「振興券」？行政院表示， 目前還在討論與準備階段，尚未最終拍板。 不過鄰近香港為振興經濟，針對每位合格市民派發5,000港元的 電子消費券，本周即將正式上路開始發放。為了挽救受疫情重創的經 濟，各國政府都大灑銀彈來刺激消費。 台灣政府如今在疫情逐漸趨穩之際， 對於如何急時且有效來振興經濟，似乎得多加把勁。

香港政府為促進消費及刺激當地經濟，從2021至22年度財政預 算案中，向每位合資格市民，派發總額共5,000元港元的電子消 費券，可以在當地實體或線上商戶使用，只要是符合年滿18歲、 香港永久性居民或新來港居民都可以申請，但外傭、 來港工作的外地人士和留學生，皆不符合申請資格。

香港預計此次派發的電子消費券將耗資共360億港元，可望 惠及約720萬人，並且已於7月4日接受登記，其中有500萬人 在本周（8月1日）即可收到第一期5,000元的電子消費券。 香港在去年6月份也曾啟動香港新冠疫情振興紓困計畫，針對全香港 18歲以上的永久居民，發放港幣一萬元（折合新台幣約3萬8, 000元)，做為渡過疫情的紓困金。

值得注意的是，香港政府此次發放的5,000港元， 並不派發現金而全數以電子消費券發放， 消費券可以透過綁定八達通、支付寶（AlipayHK）、 微信支付（WeChat Pay HK）及 Tap&Go 四間電子支付營辦商在本地實體、網上商戶、公共交通使用。

民眾可以針對四間電子支付平台的優劣點， 以及支付平台提供的優惠來選擇各自領取方式， 各支付平台為爭取這個生意也大展身手及做出優惠， 香港政府似乎想透過此次電子消費券的發放， 藉機提升香港電子支付比重，動作相當明顯， 此舉倒是值得台灣政府來借鏡。

振興經濟為何不發現金？財金專家認為，「通貨膨脹」、「 把錢存起來」是普發現金的2大缺點， 但仍得看這筆錢是用來紓困還是振興，紓困當然以發現金最好， 就以香港的例子來看， 去年發放的一萬港元主要是為渡過疫情的紓困金， 因此全數以現金方式發放，這次5,000港元的派發是為了振興經 濟，所以全數改以電子消費券方式來發放。

台灣針對疫情造成經濟衝擊， 同樣也有採取紓困及振興經濟兩種手段來因應， 在紓困上也是採取派發現金，只是並非針對全體國民， 而是針對受害最嚴重的不同產業、不同族群給予紓困。 而去年的三倍券，以及外傳可能在最近發放的五倍券（未定）， 主要目的都是為了刺激消費、振興經濟， 採取的方式當然以發放消費券為主。

其實，去年三倍券的發放，政府為配合數位支付發展， 且便利民眾可就近領取，已提供多元領取方式， 民眾可選擇紙本券或數位券，紙本券發放方式包括超商預訂領取、 郵局領取；數位券則為綁定信用卡、電子票證、 電子支付。但政府並未強制要求民眾只能以數位券來領取， 有點錯失有效提升台灣電子支付比重的大好機會。

由於紙本三倍券優點是可以轉讓消費「認券不認人」， 且越來越多實體店家推出的持券優惠， 也是數位三倍券所無法享有的優點，由於銀行加碼回饋複雜的規則、 高額回饋僅限新戶，比起店家針對紙本三倍券的優惠活動， 信用卡的回饋相對沒那麼吸引人。最後總計2,332萬餘人領取三 倍券者，以紙本領取者2,151萬餘人，佔總數比例92.23% ，以數位綁定領取者僅181萬餘人，比例7.76%。

經濟部今年4月提出振興三倍券領用檢討報告，表示振興三倍券的確 有效提振消費信心，刺激消費效果顯著。政策效益包括一、 誘發國人消費意願，帶動額外消費擴增；二、刺激零售業、 餐飲業營業額明顯回溫；三、帶動國內GDP成長達 3.11%；四、有助於增加就業。 顯見振興五倍券的發行似乎勢在必行，只是若能在明顯刺激消費、 振興經濟之際，又能有效提升台灣電子支付的使用比重， 結果似乎就更好了。