【日本東京奧運】雖敗猶榮！戴資穎惜敗中國 仍創台灣奧運羽球女單銀牌新紀錄

世界第一球后戴資穎1日在東奧金牌戰中雖惜敗陳雨菲，卻也拿下台灣奧運史上第一面羽球女單獎牌。（路透社圖片） 世界第一球后戴資穎1日在東奧金牌戰中雖惜敗陳雨菲，卻也拿下台灣奧運史上第一面羽球女單獎牌。（路透社圖片）

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）羽球女單世界排名第一、台灣羽球天后戴資穎今（1日）晚於東京奧運羽球女單金牌之戰對上中國好手、世界排名第二的陳雨菲，然今小戴失誤偏多，最終以18比21、21比19、18比21惜敗。戴資穎雖未取得金牌，卻幫台灣拿下奧運羽球女單紀錄中的最佳成績。

根據媒體報導，今年27歲的台灣球后「小戴」戴資穎和陳雨菲已有超過一年以上未交手，難以熟悉雙方底細，只能靠情蒐資料，因此戴資穎較難像準決賽擊敗印度選手辛德胡（P. V. Sindhu）那樣輕鬆。

在第一局中，世界第一的小戴對上世界第二的陳雨菲，兩人比數膠著，差距在兩分內，最終陳雨菲先以21比18取勝。第二局中戴資穎專注反攻，以21比19拿下這一局。

最後一局中，小戴一開始即落後陳雨菲，試圖追平後，但又因失誤最終仍以18比21落敗，取得奧運羽球女單銀牌，不過這面銀牌仍是台灣隊史在奧運羽球女單項目中的最佳成績。

不只如此，小戴的金牌之戰也是目前所有奧運賽事中，獲得全台最多關注的重點賽事之一。根據中央社，昨（31日）晚羽球女單小戴的四強戰及男雙組合「麟洋配」王齊麟與李洋，皆讓全國觀眾守在螢幕前收看轉播，引發一波收視熱潮。

(圖/中央社)