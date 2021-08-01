台灣國產疫苗高端已提交有部分進行封緘檢驗 流程需時30天

（台灣英文新聞 / 醫藥組 綜合報導）國產新冠肺炎高端疫苗屬於蛋白質疫苗，確認放行前得經動物試驗確認抗體效價，流程至少得耗時30天，食藥署今（1日）表示，已有數批高端的新冠肺炎疫苗展開檢驗封緘，但總數還不到百萬劑。

根據中央社，國內新冠疫苗吃緊，莫德納疫苗僅剩68.9萬劑，阿斯特捷利康（AZ）疫苗則剩57.5萬劑，加上仍在檢驗封緘的AZ疫苗共有約117萬劑。

日前外傳高端疫苗8月可望供貨100萬劑，但中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中近日表示，目前高端疫苗產量相對小，等供貨穩定後才會開始施打，時程還未定。

除了開打時程，高端疫苗檢驗也相當耗時。衛福部食藥署長吳秀梅今天接受媒體訪問時表示，高端已提交部分疫苗進行封緘檢驗，檢驗流程需時30天。

根據中央社的採訪，食藥署研究檢驗組長王德原晚間表示，近日確實陸續接獲高端送驗的新冠肺炎疫苗，雖不便透露確切數字，但整體疫苗數不超過百萬劑，隨疫苗逐批送驗，食藥署就逐批進行檢驗封緘。

王德原說明，因高端疫苗屬於蛋白質疫苗，和先前國內使用的腺病毒載體、mRNA疫苗檢驗項目不同，尤其效價試驗項目上須以動物試驗進行，單是這個項目就得等上21天，才能確認疫苗是否產生足夠保護力，因此高端疫苗檢驗封緘得耗時近1個月。