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美CDC指Delta傳染力如水痘！台灣指揮中心強調邊境圍堵重要性

指揮官陳時中指出許多疫苗涵蓋率高的國家，仍無法真正壓下蔓延的疫情，因此台灣目前的堅守邊境防疫是重要關鍵。

By 林于雯, 台灣英文新聞－編輯
2021/08/01 20:11
美國疾病管制中心（CDC）近日指出，應以新病毒看待Delta病毒，甚至認為傳播力不輸水痘，(圖/路透社)

美國疾病管制中心（CDC）近日指出，應以新病毒看待Delta病毒，甚至認為傳播力不輸水痘，(圖/路透社)

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）美國疾病管制中心（CDC）日前報告指出，新冠肺炎Delta病毒的傳染力如水痘般，可1人傳9人，台灣指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，政府會重視邊境防堵，同時做好國內防疫措施。

針對來勢洶洶的Delta變種病毒，許多國家正在進行相關研究，根據《華盛頓郵報》，美國CDC的一份報告中指出，Delta病毒具極高的傳染力，和水痘一樣容易散播，平均1人可以傳染給9人，大大超越一開始新冠病毒只能傳給2人左右的傳染力。

對此，台灣指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳於今（1日）下午記者會中回應，現在很多國家都針對Delta變種病毒提出警告，美國也因解封後疫情升溫而持續修改戴口罩的政策，因此我國目前該做的還是會繼續做，另外會特別注意邊境防堵，不要讓Delta病毒進入國內。

指揮官陳時中則指出許多疫苗涵蓋率高的國家，即使有許多人已經接種疫苗，仍無法真正壓下蔓延的疫情，像是荷蘭、美國、以色列和英國，加上亞洲許多國家近期疫情明顯加重，因此台灣目前的堅守邊境防疫是重要關鍵，國內也會繼續維持公衛措施，如戴口罩、勤洗手及接種疫苗。

根據中央社，截至今（1日）下午5時，COVID-19公費疫苗預約平台全國意願登記完成總人數為1188萬583人，僅勾選AZ疫苗者共78萬9638人，占比6.65%；獨鍾莫德納（Moderna）疫苗為405萬1153人，占比34.10%；只選擇高端疫苗者為16萬2002人，占比1.36%。
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