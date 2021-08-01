【日本東京奧運】又一銀！「鞍馬王子」李智凱為台灣體操奪下首面獎牌

「鞍馬王子」李智凱曾在奧運跌倒，1日在東京奧運鞍馬決賽，全程展現拿手的「湯瑪士迴旋」動作，這次完美落地，拿下台灣奧運史上體操首面銀牌。（圖... 「鞍馬王子」李智凱曾在奧運跌倒，1日在東京奧運鞍馬決賽，全程展現拿手的「湯瑪士迴旋」動作，這次完美落地，拿下台灣奧運史上體操首面銀牌。（圖/中央社）

（台灣英文新聞 / 體育組 綜合報導）16年前曾出演《翻滾吧！男孩》，並被暱稱為「菜市場凱」的「鞍馬王子」李智凱，今（1日）在東京奧運鞍馬決賽中拿下銀牌，成為台灣奧運史上獲得的首面獎牌。

李智凱2016年首度拿下奧運門票，卻在里約奧運比賽中受到傷勢影響落馬，中央社報導，李智凱坦言上次的失誤對他來說是陰影，此次再度踏上奧運舞台，他卻能從失敗中站起來，在東京奧運鞍馬項目拿下台灣奧運史上體操首面獎牌。

根據自由時報，在上屆里約奧運敗北後，李智凱不放棄追求夢想，在這次東京奧運之前，他已在2017年台北世大運摘下鞍馬金牌、接著陸續於奪得雅加達亞運金牌、拿坡里世大運金牌及2018、2019年世錦賽銅牌、銀牌，次次證明自己的實力。

這次李智凱主要的競爭對手是上屆里約奧運鞍馬金牌的英國選手惠特拉克(Max Whitlock)，在今年個人全能排名第四的中國大陸選手孫煒，以及來自日本32歲老將亀山耕平（Kameyama Kohei）與萱和磨(Kazuma Kaya)，還有資格排名第二的愛爾蘭選手麥克萊納漢(Rhys McClenaghan)。

根據中央社，「鞍馬王子」李智凱在今天的東京奧運鞍馬決賽，全程展現拿手的「湯瑪士迴旋」動作，這次完美落地，以難度分數6.700、執行分數8.700，總分15.400，拿下台灣奧運史上體操首面銀牌。

鞍馬王子李智凱取得2020東京奧運銀牌，寫下台灣體操史上第一面奧運獎牌。（路透社圖片）