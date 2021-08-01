安博盒子盜版看奧運！不只台灣藝人陳建州 朱立倫也遭抓包

國民黨前主席朱立倫將24日貼文圖片中的安博盒子利用修圖軟體隱藏後重新上傳，被眼尖網友抓包。（圖／翻攝朱立倫臉書） 國民黨前主席朱立倫將24日貼文圖片中的安博盒子利用修圖軟體隱藏後重新上傳，被眼尖網友抓包。（圖／翻攝朱立倫臉書）

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）全民瘋看東京奧運時，常將比賽畫面轉發到社群媒體上，有眼尖民眾發現藝人陳建州及朱立倫皆使用未被授權的非法機上盒「安博盒子」觀看賽事，前者已於Facebook上道歉表示將更注意個人言行。

台灣藝人「黑人」陳建州日前在社群平台Instagram上發佈限時動態為台灣選手加油，不料因電視翻攝畫面上，出現盜版影片上常見的「彈幕」，引發網友認為陳建州身為公眾人物且為長期關注體壇發展，卻疑似使用非法機上盒觀賽。不只如此，國民黨前主席朱立倫也被網友發現使用安博盒子，甚至透過修改圖片企圖隱瞞。

面對網友質疑，陳建州起初在Facebook上回覆「這是朋友群組的截圖，後來發現也傻眼。」然而其妻范瑋琪在Instagram上發出為舉重國手郭婞淳打氣的影片中，電視下方就出現非法機上盒「安博盒子」，直接證實陳建州一家使用非正式管道觀看奧運。

對此，陳建洲已在Facebook上向大眾道歉，表示身為公眾人物，必須接受更高的社會責任檢視，他將為這次的個人行為負責，也會記取教訓。陳建州強調，未來會更加注意自己個人的行為，繼續用行動為體育發展付出。

至於國民黨前主席朱立倫則是24日晚間於Facebook發表貼文，祝賀我國柔道選手楊勇貼緯榮獲銀牌，附上的照片中也被拍到有安博盒子的蹤影。然而今（1日），網友卻發現朱立倫該篇貼文圖片中的安博盒子竟消失無蹤，查看編輯紀錄後才發現，圖片中的安博盒子已被修掉。

為讓民眾更了解合法機上盒挑選，國家通訊傳播委員會（NCC）今天也於Facebook上發文，提醒未經NCC型式認證的射頻器材均不得販售，會持續配合經濟部智慧財產局、刑事警察局電信偵查大隊一同打擊侵權機上盒。

網友發現藝人陳建州妻子范瑋琪拍攝為舉重國手郭婞淳打氣的影片時，電視下方就出現非法機上盒「安博盒子」。（圖/中央社）

陳建州面對網友質疑，一開始聲稱是朋友群組截圖安博盒子觀賽畫面。(圖/陳建州Facebook截圖)

朱立倫被抓包修圖將安博盒子於貼文圖片中隱藏。(圖/網路截圖)