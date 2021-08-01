泰國、馬來西亞新冠肺炎單日確診破萬！澳洲、日本也在水深火熱中

由於泰國當地死亡人數太多，政府不得不開始將染疫死亡的屍體放入如冰箱的貨櫃中。（圖/路透社） 由於泰國當地死亡人數太多，政府不得不開始將染疫死亡的屍體放入如冰箱的貨櫃中。（圖/路透社）

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）亞洲各國及澳洲受到新冠肺炎Delta變異株影響，導致單日確診數持續升高，日本東京過去24小時通報4,058個病例，馬來西亞與泰國皆通報近1萬8千名病例。

澳洲日前因雪梨的反封城示威，導致病毒傳染得更快，因此政府已部署千名警力驅離群聚民眾，並關閉火車站，同時禁止計程車讓乘客於市中心下車。在澳洲人口最多的新南威爾斯州（New South Wales）最新的單日確診通報中，雪梨有210名新增案例。

奧運主辦城市日本東京在過去24小時通報4,058個病例，中央社則指出，根據東京奧運暨帕運組織委員會，今（1日）有18名跟東奧相關的海內外人士確診感染，其中1人是選手。另外，至今已有6人因違反防疫規則遭取消資格，包括2名選手及4名工作人員。

根據路透社，其他亞洲國家如馬來西亞，週六的確診數已飆升至 17,786例。吉隆坡當地有上百人因此對於政府的防疫政策相當不滿，集結在市中心舉牌示威抗議。由於政府對於疫情控制處理不當，「Kerajaan Gagal」（失敗的政府）已成為馬來西亞社群媒體上相當流行的hashtag標籤。

路透社也指出，泰國週六的確診數高達18,912例。當地政府表示，目前的確診病例中有60%為Delta病毒所致，其中80%集中於曼谷地區。

根據路透社，由於泰國因染疫而過世的人數實在太多，政府不得不開始將染疫死亡的屍體放入如冰箱的貨櫃中，這個方法也是重啟2004年印度洋大地震引發印度洋海嘯後，處理大規模死亡時的辦法。