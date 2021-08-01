台灣桌球男團莊智淵領軍跨世代組合　東京奧運擊敗克羅埃西亞挺進八強

（台灣英文新聞/體育組 綜合報導）東奧桌球團體賽事今（1）日開打，中華隊上午在男團挺過首輪，莊智淵、林昀儒、陳建安攜手以直落三擊敗克羅埃西亞，晉級8強，將對上德國、葡萄牙間的勝方。

桌球雙打、單打賽事相繼落幕，中華隊靠林昀儒、鄭怡靜進帳1面混雙銅牌。中華隊本屆在男團、女團都獲參賽資格，賽制為5點搶3點勝，第一點為雙打，後4點皆為單打，每場5局3勝制，先拿下3點的團隊獲勝。

台灣男團上屆里約奧運首輪止步，今日上午男團首先登場，本屆由40歲的莊智淵、30歲的陳建安，以及8月17日才要滿20歲的林昀儒組軍，迎戰克羅埃西亞。

第1點男雙由莊智淵和陳建安打頭陣，面對克羅埃西亞組合科伊奇（FraneTomislav Kojic）與加奇尼（Andrej Gacina），首局以11：9拿下，次局以6：11讓出，第3局回穩11：7，第4局開局6：0大幅領先，但對手後來居上以14：16棄守，決勝局最終仍以11：5搶下第1點。

林昀儒負責第2點單打，對上普卡爾（Tomislav Pucar），壓倒性11：7、11：6、11：8直落三勝出。

第3打點交由莊智淵，出戰加奇尼（Andrej Gaćina），以12：10、11：3、16：14拿下勝利。

台灣桌球男團順利晉級8強，下一戰對戰葡萄牙與德國的勝方。