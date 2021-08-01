血氧機不是萬能！ 英國警告：深色膚色可能出現誤差

（台灣英文新聞／李昱德 綜合外電報導）由於新冠肺炎病毒可能會讓患者出現「隱形缺氧」的症狀，臺灣的病例開始增加後，一般人對血氧機的需求也開始上升，但是專家警告，針對一些皮膚顏色較深的人，血氧機可能會高估體內的血氧數值，進而得出不正確的數據，民眾在使用時務必多次觀察並儘量不要依靠單次的檢測結果。

血氧機的全名是血氧飽和儀，檢測方式靠的是內部兩支發光二極體分別發射出波長不同的光束（一支固定為660奈米，另一支則可能是905奈米、910奈米或是940奈米）穿透皮膚，藉由含氧血紅蛋白與不含氧血紅蛋白吸收光波率不同的原理，來計算血液中氧氣的濃度，原理十分簡單，因此一般人也可以自行購買儀器檢測。

然而，也因為這種簡易的裝置需靠光波穿透皮膚來做計算，專家警告，膚色的深淺很有可能會讓光波的穿透率受到影響，檢測結果也會因此出現誤差，英國國民保健署(NHS)與藥品和醫療產品監管署(MHRA)新發布的指引因而特別強調，黑人、亞洲人與其他族群雖然可以繼續使用血氧機作為及早因應的工具，仍建議這些族群同時諮詢專業醫療建議。

加護病房顧問Omar Jundi博士指出，有觀察到黑人病患在使用血氧機時會出現數據誤差，而且一天如果有2至3名病患就會出現一次，機率並不低；也有分析指出，血氧機的誤差可能也是為什麼當黑人、亞裔與其他多元族群在確診新冠肺炎後，死亡率較高的原因。

NHS種族與健康觀察局(NHS Race and Health Observatory)的負責人Habib Naqvi博士則說，作爲一臨床上的檢測工具，醫療人員已經意識到血氧機可能出現誤判，社會大眾也必須要了解這些醫療器材有其極限，現階段針對文化、種族差異性的研究已經展開，期待未來能確實反映結果。