最新【日本東京奧運】台灣第2面金牌! 羽球雙打選手李洋與王齊麟　冠軍爭霸戰打敗中國再創歷史!!!

台灣男雙組合王齊麟（左）與李洋（右），31日在東京奧運羽球男子雙打冠軍戰，迎戰中國隊。中央社 台灣男雙組合王齊麟（左）與李洋（右），31日在東京奧運羽球男子雙打冠軍戰，迎戰中國隊。中央社

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）目前世界排名第3的台灣羽球男雙組合，李洋與王齊麟在台灣時間今(31日) 晚8點左右出賽，爭取東京奧運金牌，對手是中國李俊慧與劉雨辰。

圖/路透

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今天的中台大戰, 「麟洋配」擺脫開局不順、失誤過多的情況，在技術暫停後逆轉，以21比18拿下首局。第2局則以21比12擊敗中國組合劉雨辰與李俊慧，奪得台灣在奧運史的首面羽球金牌!

今年東京奧運台灣靠著「舉重女神」郭婞淳摘下首金，而王齊麟與李洋今天擊敗對手後摘金，是台灣奧運史上的第7面金牌，而本屆至今累積達2金、2銀、3銅，也超越2004雅典奧運的2金、2銀、1銅的隊史參賽最佳紀錄。

「麟洋配」李洋、王齊麟在東京奧運羽球男雙一路過關斬將，闖進金牌戰，相當不容易。

昨(30日) 他們在4強賽中擊敗兩人口中的「大魔王」印尼隊組合、晉級金牌戰，確定能再為台灣添一面獎牌，他們說，當下有點不知所措，感謝家人親友有到廟裡祈求神明保佑。

王齊麟、李洋昨僅花28分鐘，以21比11、21比10擊敗印尼對手阿山（Mohammad Ahsan）與蘇堤萬（Hendra Setiawan），也是台灣奧運史上新紀錄。

兩人賽後受訪表示，過程中打得很專注，領先不管多少分，都專注在每一顆接發球上面，原本預期會打到最後1分才分出勝負，沒想過結尾會是這樣，還不忘開玩笑說：「賽前做了最壞的準備，確定拿勝當下有點不知所措。」

兩人此次搭擋參加奧運，籤運並不好，沒想到結果是好的，30日面對世界排名第2的印尼組合，雖然兩邊選手都有點緊繃，但王齊麟提到，技術不如人的話就要更專心努力，想辦法把對手的位置拉開，製造他們的空位，「跑動起來還是我們占優勢」。

中央社引述李洋笑說：「我是在賭人生」，此次可以進到金牌戰特別感謝夥伴王齊麟，也謝謝公司和學長，一路走來的過程艱辛，也需要承受不少流言蜚語，可以走到這一步外界應該也沒有想到。

闖入金牌戰確定可以為台灣再添一面獎牌，王齊麟表示，上場就是盡力發揮，無論對手是誰，不需要太刻意去避開對手的特色，要發揮自己的優勢。

訪問尾聲兩人笑說要感謝親友在台灣幫忙求神拜佛，李洋說家人有幫忙去行天宮拜拜，王齊麟友人則是去三峽祖師廟祈求神明保佑。

台灣這邊, 李洋的伯父李開陣上午到古寧頭關帝廟祈福，盼「麟洋配」奪冠，載譽歸國。古寧頭村民活動中心也預備晚上加場直播。

中央社引述李洋的父親李峻淯受訪表示，李洋和王齊麟從敗部晉級，挺到冠軍賽，每場賽事都十分珍惜。為今晚的冠軍賽，李峻淯十分緊張，很久沒有像昨晚那樣沒睡好了。

李峻淯說，李洋崇拜關公，因此他今天到台北行天宮拜拜，並請哥哥李開陣在家鄉古寧頭關帝廟，也為李洋祈福。

李開陣說，李洋每次回鄉，都會到古寧頭雙鯉古地關帝廟拜拜；自從李洋打進奧運，他則是每天到關帝廟為侄子祝福。今天他一如往常到關帝廟報到，祈求關老爺保佑李洋和王齊麟擊退對手，抱得金牌歸。

李峻淯是在軍中退役後為了保持體力而選擇羽球作為終身運動，進而帶領兒子李洋接觸羽球。對於金門縣政府計劃在金寧運動園區設置李洋主題館，李峻淯相當感謝，認為意義不凡。他說，很高興看到縣長重視體育，願意推廣羽球等運動，更期盼金門也能設立體育班，讓大家知道，「金門人不是只會喝酒而已」。

古寧頭村民活動中心自29日起直播「麟洋配」賽事，但都只在活動中心2樓，今天加場在1樓也辦直播，讓更多村民能一起為「麟洋配」加油集氣。社區總幹事早早就在活動中心忙進忙出打點；李開陣也表示，已備妥鞭炮，要在「麟洋配」摘下金牌時，好好慶祝一番。