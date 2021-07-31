傳台灣第5輪可能打「高端」? 陳時中: 時程未定　指揮中心: 借鏡美國經驗•打完疫苗入境檢疫「暫不鬆綁」

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（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）在海外打完疫苗的民眾盼台灣鬆綁入境檢疫。指揮中心指揮官陳時中今天(7/31) 以美國為例，強調該國即便疫苗涵蓋率高，最近也暴增單日15萬例確診，顯示打完疫苗仍有風險，檢疫暫無鬆綁打算。

全球COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種加速，許多民眾在海外接種完2劑疫苗後，希望比照機組員鬆綁檢疫措施。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今下午在疫情記者會中表示，指揮中心一直有在考慮這件事，但目前並沒有要放寬的打算，最近就有一例感染最早在印度發現的Delta變異株境外移入個案，也曾在國外接種過2劑BNT疫苗，但回台後還是驗出陽性確診。

陳時中說，根據世界衛生組織（WHO）報告顯示，Delta變異株侵襲率高，是台灣這一波必須加緊嚴防的重要關鍵，才能守住這幾個月以來的防疫成果。

他並以美國為例，即便美國疫苗涵蓋率已相當高，但昨天竟暴增約15萬例確診病例，看到這數字令他一度以為自己看錯，但也顯示防疫措施不能鬆懈，戴口罩等措施必須持續，否則稍不注意，疫情就可能再次爆發。

變種病毒疫情肆虐，國際間頻頻有民眾接種完2劑疫苗仍染疫。指揮中心發言人莊人祥表示，截至7月22日，本土病例中有9例確診個案曾打過2劑疫苗，但完整接種2劑且超過14天後仍感染的個案只有5例。

另外國內COVID-19疫苗吃緊，外傳第5輪疫苗可能由高端疫苗接棒。陳時中今天對此指出，目前高端疫苗產量相對小，等供貨穩定後才會開始施打，開打時程未定。

國內COVID-1疫苗供貨吃緊，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中日前表示，第5輪疫苗接種就是手上有什麼疫苗就打。

中央社稱有媒體報導，第5輪可能由高端疫苗接棒，8月底可能供貨100萬劑。

陳時中今下午在中央疫情記者會中表示，目前高端疫苗整體產量相對小，未來等到穩定供貨後才會開始施打，但供貨情形都還在掌握當中。

中國國民黨前副主席郝龍斌今天指出，衛福部給予高端疫苗緊急使用授權（EUA）不符程序正義與疫苗安全要求，將向行政法院提出訴願，要求衛福部停止高端EUA。

對此，陳時中表示，只要按照法律程序進行，指揮中心都尊重。