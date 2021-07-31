嘉義桔子商旅文化店 【這夏好玩了】住房專案

夏陽酷暑之際，福泰飯店集團嘉義桔子商旅文化店將發起【這夏好玩了】暑期繪畫比賽， 此活動係為鼓勵提倡兒童美學教育，鼓勵孩童發揮創意。藉由此次活動，亦可凝聚家庭溫暖，親情互愛，給孩子們實質上精神饗宴，幫助學習腦力激盪，真是一舉數得。

活動期間現場可參加桔子暑期繪畫比賽，可於住宿期間完成或於9月3日前將作品寄回， 且於9月8日至9月12日在嘉義桔子FB官方粉絲團進行投票。得獎名單也將於9月15日公布於嘉義桔子FB官方粉絲團。優勝者即可獲得嘉義桔子商旅住宿券乙張，桔子人玩偶乙名及桔子時尚運動毛巾乙名和防疫神器桔氣包五名等。

活動日期 : 即日起 – 2021/08/31

專案內容 : 透過訂房組或櫃檯人員電話預約

依入住房型提供精緻早餐

免費公用電腦使用

全館24H免費使用Wi-Fi無線網路 / 有線網路

訂購專案每房獨享停車優惠一次

桔子繪畫比賽限量前50名參加

專案價格 :