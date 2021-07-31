板橋凱撒「閃耀之父‧酒漬櫻桃黑森林蛋糕」 大人系微醺甜點

一年一度的八月八日父親節即將到來，已有不少飯店、餐飲品牌推出各式吸睛創意造型或特殊餡料的父親節蛋糕來吸引消費者選購，板橋凱撒大飯店甜點師傅張舒堯發揮創意，將經典不拜款黑森林蛋糕，以傳統結合創新並選用特級食材限量推出「閃耀之父‧酒漬櫻桃黑森林蛋糕」，豐富內餡、多層次風味與口感，打造為一款大人味的甜點，充滿濃郁苦甜巧克力與酒醇香，像父親一樣的紳士風格品味，幻化為層層心意獻給辛勞為家人默默付出的父親們，每顆六吋優惠價988元(原價1,280元)，為鐵漢柔情的英雄爸爸獻上獨一無二的專屬祝福！詳情預訂請洽02-89643955。

「閃耀之父‧酒漬櫻桃黑森林蛋糕」以成熟穩重、內斂充滿魅力的紳士風格為發想，蛋糕體採用日本特級金玫瑰麵粉與64%法芙娜巧克力作為基底，使其輕柔化口、細緻濃香；夾層以法國白蘭地基底釀製而成的酒漬櫻桃與酸櫻桃果粒泥搭配法國香草甘拿許白巧克力醬及巧克力北海道奶霜慕斯交錯堆疊，和諧勻稱地相互調合；外層則是鋪滿特製蘇波羅巴芮巧克力脆片餅乾及醇香酒漬櫻桃做裝飾，最後以細碎的金箔點綴，意喻著偉大父親如宇宙中的星塵如此閃耀，在這專屬的日子裡，獻給質感系老爸們！

「閃耀之父‧酒漬櫻桃黑森林蛋糕」優惠價988元/6吋(原價1,280)