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（更新）惜敗！ 湯智鈞止步四強 刷新台灣奧運射箭男子個人紀錄

湯智鈞不敵日本強將古川高晴，無緣銅牌。

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－編輯
2021/07/31 15:58
儘管止步四強相當可惜，湯智鈞的戰績已經刷新台灣奧運參賽史上射箭男子個人賽的名次。路透

儘管止步四強相當可惜，湯智鈞的戰績已經刷新台灣奧運參賽史上射箭男子個人賽的名次。路透

更新時間2021-07-31 15:58

（台灣英文新聞／體育組 綜合報導） 台灣射箭好手湯智鈞與日本名將、倫敦奧運銀牌得主古川高晴爭奪奧運射箭男子單人賽銅牌，雙方在前三局戰成平手，後兩局古川皆以29分拿下賽局，湯智鈞無緣銅牌，止步四強。

首局湯智鈞並未佔得先機，以28:29 讓出此局。第二局湯智鈞射出兩記10分箭，以29:27拿下積分，第三局雙方28:28戰成平手，各拿1分。兩位選手互不相讓。

第四局古川射出兩隻10分箭，以28:29抓下一局。關鍵第五局，湯智鈞射出兩記9分箭、一記10分箭，對方則以兩支10分箭、ㄧ支9分箭摘走銅牌。

首次出戰奧運的湯智鈞，今日分別在16強賽險勝以色列夏尼（Itay Shanny），8強戰又力克南韓曾獲2016年里約奧運金牌的金優鎮，可惜在4強戰中敗給義大利好手奈斯波利（Mauro NESPOLI），又在銅牌戰中惜敗日本強將古川高晴。儘管止步四強相當可惜，湯智鈞的戰績已經刷新台灣奧運參賽史上射箭男子個人賽的名次。

粉碎南韓稱霸野心！湯智鈞擊敗奧運冠軍 搶進4強賽

加射10分箭險勝以色列 湯智鈞晉8強遇奧運冠軍

首稿發布時間2021-07-31 15:08

（台灣英文新聞／體育組 綜合報導） 台灣射箭小將湯智鈞，稍早於東京奧運射箭男子個人賽四強不敵義大利奈斯波利（Mauro NESPOLI），以2：6 積分敗下陣來。雖無緣金牌戰，湯智鈞仍有機會爭奪銅牌。
東京奧運
奧運
射箭
湯智鈞

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