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貝佐斯身家蒸發139億美元 LV老闆成新世界首富

LVMH集團老闆阿諾特以1929億美元身家在本週五奪下首富頭銜。

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－編輯
2021/07/31 14:05
電商龍頭亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）30日跌落世界首富寶座。

電商龍頭亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）30日跌落世界首富寶座。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／ 財經組 綜合報導）上週暢遊太空再攀高峰的美國亞馬遜公司創辦人貝佐斯，因其公司30日股價暴跌，身家一日內縮水139億美元（約新台幣3882億），從世界首富寶座跌落，由LV集團老闆阿諾特接替成為新首富。

富比士》報導，本週全球首富換人做。美國電商巨頭亞馬遜（Amazon）週四（29日）公布第二季財報雖有成長但未達外界期待，引發週五股價暴跌7.6%，一日間貝佐斯財富蒸發139億美元，但仍維持驚人的1924億美元。

隨之「上位」的阿諾特（Bernard Arnault）週五因LVMH集團股價下跌1.4％，身家也縮水29億美元，本週結算時淨資產估值1929億美元，仍領先貝佐斯5億美元，也因此晉身為世界首富。

兩位富豪在今年5月底6月初曾為競爭首富位置，儘管貝佐斯在7月20日跑了一趟太空旅程，但在過去的50天裡他一直維持著首富的頭銜。至於阿諾特，而在新冠疫情爆發的2020年，阿諾特的財富增長近1000億美元，LVMH公司市值4000億美元，阿諾特持股47％。

隨著貝佐斯的「落馬」，其前妻肯琪·史考特（MacKenzie Scott）的身家也蒸發了46億，使她退到富豪排行榜的22位。
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阿諾特
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