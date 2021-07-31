「原住民族日」特展開幕 舉重女神郭婞淳線上獻祝福

(台灣英文新聞／生活組 綜合報導）「原住民族日」特展將於8月1日起在國父紀念館博愛藝廊開展，文化部邀請跨族群眾多藝術家共同參展，期盼藉此突顯原住民族文化的多元，彰顯臺灣原住民族豐富文化歷史樣貌。

今（31）日開幕專場邀請卑南族金曲獎創作歌手桑布伊於其中一展區「光之海的力量」中現場演唱。在展區中的星光、浪花和海石間，桑布伊一展嘹亮的歌喉，現場歡呼不斷。東京奧運台灣首金得主郭婞淳線上拍影片祝福，感謝大家給予她力量，「原住民日，要繼續為選手加油」。文化部長李永得及多名總統府原住民族歷史正義與轉型正義委員會代表共同出席，邀請國人從原住民族豐富多元的文化中「得力量」。



金曲歌手桑布伊現場獻唱。（圖/吳穗雯）

此次「原住民族日」特展以「ita/kita一起得力量，我們！」為主題（ita/kita是南島語族古語，「我們」之意），由馬紹・阿紀Masao Aki策展，共展出11樣原住民文化藝術作品。展覽各個細節由原住民工藝及藝術品妝點，入口處以likuljaw（北排灣語：雲豹）及fakong ‘atomo（豐濱陶甕）代表臺灣的玉山，以充滿力量的光束投射至懸浮在空中的巨石，映照於南島語系分佈地圖上，並以多項主題規劃，和國人分享原住民族多元的藝術創作成果及文化。



文化部長李永得表示，「我們」代表的是在這塊土地上，所有人都必須要珍惜、肯定原住民族文化是定義臺灣文化不可或缺的一環。尤其看到原住民族在運動、音樂、藝術等方面的卓越成就，更應該對原住民在臺灣多元文化所做的貢獻，表達最深的敬意。李部長同時感謝總統府原住民族歷史正義與轉型正義委員會指導，以及所有原住民藝術家的共同參與，期盼藉由這個展覽，讓更多國人傾聽原住民族對歷史、藝術的詮釋，促進族群間相互了解。

原民會主委夷將・拔路兒Icyang・Parod表示，原住民族日來自於對原住民族正名運動的紀念，在原住民族正名運動歷經10年抗爭後，終於在1994年8月1日，將「原住民」的名稱正式納入憲法。2016年8月1日總統蔡英文代表政府向原住民族道歉，並宣布推動原住民族歷史正義與轉型正義的工作。今年適逢文化部在總統府原轉會主政和解小組的任務下，推出這個特展，別具意義。

文化部表示，原住民各族群承接了土地的恩賜、帶著祖靈的祝福，儘管在過去數百年，經歷了嚴峻的語言與文化剝奪，仍堅持守護文化傳統，在當代生活中持續扮演著「得力量」的關鍵。從傳統到當代，透過傾聽原住民族的文化與歷史詮釋，在這座島嶼上的「我們」，才有可能在和解中攜手「一起得力量」，進而從臺灣到世界，與全球各國家、各族群文化對話與交流。



依法兒．瑪琳奇那Eval Malinjinnan的作品「十六族佳偶」。（圖/吳穗雯）

策展人馬紹・阿紀Masao Aki指出，展示主題中的ita/kita在臺灣許多原住民族及南島語族國家中都是「我們」的意思。展覽主題多樣，來自大自然的、祖先與神靈的、等待破繭而出的、新生的力量不斷地被召喚，以不同題材展現原住民的力量。

2021年，「原住民族日」已走過第17個年頭。根據原住民族委員會資料顯示，行政院為了紀念原住民族憲法運動，在2005年6月15日通過「紀念日及節日實施條例」草案，明定每年8月1日為「原住民族日」，同年的7月31日，首度在新莊體育場舉辦原住民族日活動，陳前總統水扁蒞臨致詞時，正式宣布8月1日為原住民族日，並指出：「將山胞正名為原住民，不但讓這塊土地上的人民正視原住民在台灣歷史上的正確地位，也歸還給原住民族原本應有的尊嚴。

自8月1日至8月11日止，「ita/kita一起得力量，我們！」特展於國父紀念館每日開放4場次，採取網路預約。詳情請上國立國父紀念館網站。