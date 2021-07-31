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看奧運太緊張•心臟痛恐要命　台灣醫師提醒: 5族群有3症狀快就醫

▲情緒太熱血激昂，心血管可能真的會受不了，恐危及性命，千萬要注意! ▲過去曾有心臟疾病病史或曾因類似狀況突然昏厥者，更是危險族群中的危險族群。▲醫師提醒，有心臟病史、三高、抽菸、少運動、肥胖等5族群，若出現3大症狀務必就醫。

By 生活組, 台灣英文新聞
2021/07/31 13:45
台灣桌球好手林昀儒7月30日晚間爭搶東京奧運桌球男單銅牌時，林昀儒宜蘭員山老家近百名鄉親齊聚村內廟埕，同步收看大螢幕直播賽事，一起為林昀...

台灣桌球好手林昀儒7月30日晚間爭搶東京奧運桌球男單銅牌時，林昀儒宜蘭員山老家近百名鄉親齊聚村內廟埕，同步收看大螢幕直播賽事，一起為林昀...

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）看東京奧運賽事緊張到心臟痛，可別輕忽! 研究顯示，德國在世足賽期間心肌梗塞風險比平時高一倍。醫師提醒，心臟病史、三高、抽菸、少運動、肥胖等5族群，若出現3大症狀務必就醫。

東京奧運賽事場場精彩，全民在電視機前看得澎湃激昂，不少關鍵時刻令許多人看到緊張不已，藝人小S直呼緊張到胃痛，也有網友緊張到心臟無力、吃不下飯。

實際上，情緒太熱血激昂，心血管可能真的會受不了，恐危及性命，千萬別不當一回事。

中央社31日引述新光醫院心臟科主任洪惠風說，過去國際間研究就曾指出，德國人在世足賽期間，心肌梗塞的機率比平時增加1倍；過去台灣在國際棒球賽事中，也曾有民眾因輸球氣到心臟病發過世，「急死」、「氣死」是真的可能發生的。

台大急診醫學部主治醫師李建璋指出，奧運期間，因焦慮、胸痛、胸悶跑急診的患者確實比平時略多一些，大多都是中年族群，但並未細問是否為看奧運賽事。

「心理確實會影響生理。」輔大醫院副院長、急診醫學科主任王宗倫說，收看賽事時，民眾可能因緊張導致血管收縮、心跳加速，原本的心血管問題都可能通通跑出來，例如心腦血管原本就有硬化問題，一激動血管可能突然塞住，導致器官缺氧、缺血，引起心律不整、心肌梗塞，甚至腦中風或腦出血等狀況。

王宗倫提醒尤其是過去曾有心臟疾病病史或曾因類似狀況突然昏厥者，更是危險族群中的危險族群。

洪惠風進一步解釋，血管就像一條公路，遇上緊張的賽事如同遭遇颱風天，有心臟病史、三高疾病、抽菸、欠缺運動、肥胖等5大危險族群因血管不健康，隨時可能面臨土石流危機，也就是心肌梗塞。

洪惠風指出，預防土石流最好的方式就是做好水土保持，例如每天注意自己的血壓、血糖、控制好三高並戒菸，每天維持好心情、避免熬夜，才不容易因氣溫、情緒變化導致心肌梗塞，若本身是危險族群又容易情緒激動，建議「先知道比賽結果再看重播」，比較安全。

洪惠風也呼籲：

民眾緊張時若出現胸口悶、痛、喘不過氣等3大症狀，可依照醫師指示使用舌下含片，若是過了幾分鐘還是不舒服，建議直接到急診就醫，避免危及性命。

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