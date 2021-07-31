看奧運太緊張•心臟痛恐要命　台灣醫師提醒: 5族群有3症狀快就醫

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）看東京奧運賽事緊張到心臟痛，可別輕忽! 研究顯示，德國在世足賽期間心肌梗塞風險比平時高一倍。醫師提醒，有心臟病史、三高、抽菸、少運動、肥胖等5族群，若出現3大症狀務必就醫。

東京奧運賽事場場精彩，全民在電視機前看得澎湃激昂，不少關鍵時刻令許多人看到緊張不已，藝人小S直呼緊張到胃痛，也有網友緊張到心臟無力、吃不下飯。

實際上，情緒太熱血激昂，心血管可能真的會受不了，恐危及性命，千萬別不當一回事。

中央社31日引述新光醫院心臟科主任洪惠風說，過去國際間研究就曾指出，德國人在世足賽期間，心肌梗塞的機率比平時增加1倍；過去台灣在國際棒球賽事中，也曾有民眾因輸球氣到心臟病發過世，「急死」、「氣死」是真的可能發生的。

台大急診醫學部主治醫師李建璋指出，奧運期間，因焦慮、胸痛、胸悶跑急診的患者確實比平時略多一些，大多都是中年族群，但並未細問是否為看奧運賽事。

「心理確實會影響生理。」輔大醫院副院長、急診醫學科主任王宗倫說，收看賽事時，民眾可能因緊張導致血管收縮、心跳加速，原本的心血管問題都可能通通跑出來，例如心腦血管原本就有硬化問題，一激動血管可能突然塞住，導致器官缺氧、缺血，引起心律不整、心肌梗塞，甚至腦中風或腦出血等狀況。

王宗倫提醒，尤其是過去曾有心臟疾病病史或曾因類似狀況突然昏厥者，更是危險族群中的危險族群。

洪惠風進一步解釋，血管就像一條公路，遇上緊張的賽事如同遭遇颱風天，有心臟病史、三高疾病、抽菸、欠缺運動、肥胖等5大危險族群因血管不健康，隨時可能面臨土石流危機，也就是心肌梗塞。

洪惠風指出，預防土石流最好的方式就是做好水土保持，例如每天注意自己的血壓、血糖、控制好三高並戒菸，每天維持好心情、避免熬夜，才不容易因氣溫、情緒變化導致心肌梗塞，若本身是危險族群又容易情緒激動，建議「先知道比賽結果再看重播」，比較安全。

洪惠風也呼籲：