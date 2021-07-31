週末北部高溫破36度 中南部嚴防豪大雨致災

中央氣象局31日表示，週末全台受西南氣流影響，北部高溫可達36度，中南部則易有短延時強降雨，須嚴防豪雨成災。 中央氣象局31日表示，週末全台受西南氣流影響，北部高溫可達36度，中南部則易有短延時強降雨，須嚴防豪雨成災。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／ 生活組 綜合報導）受西南氣流沉降影響，週末全台有雨。中央氣象局今（31）日發布高溫與大雨特報，北部地區假期氣溫上看36度，中南部有短期強降雨，應注意雷擊、強陣風及豪雨致災。

中央氣象局指出，西南氣流沉降影響，今（31）日中午前後在花蓮縣縱谷、臺北市地區、新北市地區溫度可能飆破36度，並持續整個週末，桃園市、臺東縣、苗栗縣地區氣溫也可能高達36度以上，提醒民眾避免非必要的戶外活動，注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。 另因地形影響，背風側小區域可能產生焚風或類似焚風的效應，可架設防風設施或噴水、灌水降溫，防範農損。

此外，中央氣象局針對中南部發布豪雨特報。西南風影響易有短延時強降雨，台南市、高雄市及屏東地區有局部大雨或豪雨，雲林、嘉義及澎湖地區則有局部大雨發生的機率，提醒民眾注意雷擊與強陣風，山區謹防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區更須慎防淹水，呼籲民眾小心防範。

週末全台有雨，周六北部氣溫在26至36度之間，中部24至33度，南部25至28度，東部26至34度；周日北部氣溫在26至33度之間，中部24至30度，南部25至28度，東部26至33度。

氣象專家吳德榮表示，今日各地氣溫：北部24至35度，中部25至34度，南部25至33度，東部24至36度。今（31）日至8月9日「西南季風」持續，大氣很不穩定，其中有「中小尺度對流系統」發展的條件，伴隨「劇烈天氣」(雷擊、強風、瞬間強降雨…)；迎風面西南部受威脅最大，其他地區受影響相對較小；尤其迎風面將連日多雨，更應慎防其「致災」的可能。

吳德榮指出，太平洋高壓有增強西伸的趨勢，意謂西南季風將於10天後被迫減弱、北抬，台灣西南部長達半個多月、多雨的型態可望於中旬起結束。