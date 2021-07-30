Delta 病毒傳染力有如水痘！ 1人染疫9人遭殃

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）指揮中心今（30）日公布最新基因定序結果，發現一名男子雖曾在美國接種兩劑輝瑞BNT疫苗，仍染上Delta新冠病毒，而美國疾病管制中心（CDC）曝光的一份內部文件更顯示，Delta傳染力之強，甚可比擬水痘。

CNN 報導，該文件指出，Delta變異株感染力驚人，就算已完整接種疫苗，染疫者體內的病毒量與未接種者無異，意味傳染力同樣高。CDC主任瓦倫斯基（Rochelle Walensky）證實了該文件的真實性，強調此一變異株的傳染力不亞於麻疹、水痘等病毒。

Delta變種病毒的R0值高達8或9，亦即染疫後可能傳染給8至9人。相較之下，新冠肺炎（COVID-19）原始病毒的傳染力約等同於一般感冒，平均可能傳給2人。

這就是為何CDC政策大轉彎，在防疫指引上，呼籲已打了疫苗的人，仍應在有傳播風險的室內場所戴好口罩。瓦倫斯基更認為，學校內的所有師生與訪客都該全天把口罩戴好戴滿，「非常時期得採非常手段」。

美國於6月22日通報11,299例，是今年以來新低，然而這一個月來疫情有捲土重來之勢，過去一周以來，每日平均通報逾61,300例。此種突破感染凸顯了變種病毒的狡猾與難纏，但官方仍極力呼籲民眾接種疫苗，即便染疫，至少能大大降低重症機率。

美國總統拜登本周二表示，將要求所有聯邦政府人員接種疫苗，否則將面臨重重限令。包括Google、Facebook在內的數家科技大廠，也陸續發布「接種令」，否則不得回公司上班。