療癒！台灣文總「給力量－線上音樂會」義美文教基金會贊助　阿爆、萬芳獻唱替醫護加油打氣

「給力量—線上音樂會」將於今(30)日晚間8點登場（圖/文總）
「給力量—線上音樂會」將於今(30)日晚間8點登場（圖/文總）
（台灣英文新聞/藝文組 綜合報導）觀看已破百萬的「給力量－線上音樂會」今(30日)晚將播出第四集，卡司包含金曲大贏家ABAO阿爆(阿仍仍)&N1及萬芳等。
療癒系Friday Night又來了！文化總會和角頭音樂為應援醫護而策劃的「給力量－線上音樂會」，觀看人次突破百萬，今(30)日晚8點將播出第四集，由「義美文教基金會」贊助播出，卡司相當精彩，除了有上屆金曲大贏家ABAO阿爆(阿仍仍)&N1、台灣首屈一指的電音組合April Red紅、來自北海道的OKI&Rekpo、本屆金曲入圍七項大獎的萬芳，人稱「台灣濱崎步」的王彩樺、兒子就是護理師的知名藝人洪都拉斯、百萬訂閱YouTuber七月半HowHow、知名吉他教學YouTuber七月半馬叔叔等眾多名人，都特別錄製影片為醫護加油。
「台灣濱崎步」王彩樺感恩醫護人員無私的付出，用愛溫暖了每一個人；有位護理師兒子的洪都拉斯謝謝醫護為台灣所做的一切，「台灣有你們真好」；演過無數電影的知名演員鳳小岳感謝醫護讓我們可以在家安心防疫；百萬訂閱YouTuber七月半HowHow以及吉他愛好者必看頻道、同為七月半成員的馬叔叔，也都特別錄製影片對醫護致上感謝。
阿爆曾獲金曲獎最佳原住民語專輯、年度專輯獎等大獎，她所創立的文化品牌「那屋瓦」年初發表《N1：那屋瓦一號作品》，集結排灣、阿美、魯凱、布農（亦有混血）七位青年原民創作人，一同推出七首原創母語歌曲，阿爆這次便是帶領N1一同為醫護獻唱。阿爆對醫護的支持一直是有目共睹，去年以《Thank you》拿下金曲年度歌曲獎，致詞時說：「這首歌是獻給守護大家的醫護人員，我們的日常是一些人犧牲了他們的日常，希望大家在日常的時候善待他們。」在場皆為之動容。
「April Red紅」是台灣在國際上不可忽視的電子音樂組合，由「鬼才電音製作人」DJ Code Wu與唱作歌手少詩組成，曾獲金音創作獎「最佳電音單曲」入圍肯定；DJ Code Wu也是台灣第一位受邀至世界最大音樂節——英國「Glastonbury Festival」的華人DJ，才華備受國際注目。
來自北海道石狩川的愛努族後裔OKI，是最著名的愛努族音樂家之一，他自製愛努族傳統樂器tonkori，畢生都以創作愛努族傳統音樂為志業，經常在世界各地的音樂節演出，此次和Marewrew 樂團的Rekpo一同在阿寒湖畔錄製影片，是「給力量」系列中的特別風景；萬芳是家喻戶曉的天后級歌手，此外也是底蘊深厚的演員，曾獲金鐘獎最佳女主角、女配角，也入圍本年度金曲獎最佳華語女歌手、年度專輯、年度歌曲等七項大獎。萬芳的姊姊就是醫護人員，她深知這段時間醫護都在第一線承受壓力，讓她相當心疼，希望透過她的歌曲，帶給醫護人員一些出口，也提醒醫護要好好愛自己，適當釋放壓力。
「給力量—線上音樂會」將於今(30)日晚間8點，於文化總會Facebook、文化總會YouTube、衛福部Facebook、疾管署Facebook、Yahoo TV、LINE TV、LINE TODAY、KKBOX Facebook等多個平台播出，讓前線醫護人員可以在短暫的休息時刻，利用多管道隨時線上收看，也歡迎全民在家防疫期間，藉由療癒系音樂紓壓一下。