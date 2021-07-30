療癒！台灣文總「給力量－線上音樂會」義美文教基金會贊助　阿爆、萬芳獻唱替醫護加油打氣

（台灣英文新聞/藝文組 綜合報導）觀看已破百萬的「 給力量－線上音樂會」今(30日)晚將播出第四集，卡司包含金曲大贏家 ABAO阿爆(阿仍仍)&N1及萬芳等。

療癒系Friday Night又來了！文化總會和角頭音樂為應援醫護而策劃的「 給力量－線上音樂會」，觀看人次突破百萬，今(30)日晚8點將播出第四集，由「 義美文教基金會」贊助播出，卡司相當精彩，除了有上屆金曲大贏家 ABAO阿爆(阿仍仍)&N1、台灣首屈一指的電音組合Apri l Red紅、來自北海道的OKI&Rekpo、 本屆金曲入圍七項大獎的萬芳，人稱「台灣濱崎步」的王彩樺、兒子 就是護理師的知名藝人洪都拉斯、百萬訂閱YouTuber七月半 HowHow、知名吉他教學YouTuber七月半馬叔叔等眾多 名人，都特別錄製影片為醫護加油。

「台灣濱崎步」王彩樺感恩醫護人員無私的付出， 用愛溫暖了每一個人； 有位護理師兒子的洪都拉斯謝謝醫護為台灣所做的一切，「 台灣有你們真好」； 演過無數電影的知名演員鳳小岳感謝醫護讓我們可以在家安心防疫； 百萬訂閱YouTuber七月半HowHow以及吉他愛好者必看 頻道、同為七月半成員的馬叔叔， 也都特別錄製影片對醫護致上感謝。

阿爆曾獲金曲獎最佳原住民語專輯、年度專輯獎等大獎， 她所創立的文化品牌「那屋瓦」年初發表《N1：那屋瓦一號作品》 ，集結排灣、阿美、魯凱、布農（亦有混血）七位青年原民創作人， 一同推出七首原創母語歌曲，阿爆這次便是帶領N1一同為醫護獻唱 。阿爆對醫護的支持一直是有目共睹，去年以《Thank you》拿下金曲年度歌曲獎，致詞時說：「 這首歌是獻給守護大家的醫護人員， 我們的日常是一些人犧牲了他們的日常， 希望大家在日常的時候善待他們。」在場皆為之動容。

「April Red紅」是台灣在國際上不可忽視的電子音樂組合，由「 鬼才電音製作人」DJ Code Wu與唱作歌手少詩組成，曾獲金音創作獎「最佳電音單曲」 入圍肯定；DJ Code Wu也是台灣第一位受邀至世界最大音樂節——英國「Glasto nbury Festival」的華人DJ，才華備受國際注目。

來自北海道石狩川的愛努族後裔OKI， 是最著名的愛努族音樂家之一，他自製愛努族傳統樂器tonkor i，畢生都以創作愛努族傳統音樂為志業， 經常在世界各地的音樂節演出，此次和Marewrew 樂團的Rekpo一同在阿寒湖畔錄製影片，是「給力量」 系列中的特別風景；萬芳是家喻戶曉的天后級歌手， 此外也是底蘊深厚的演員，曾獲金鐘獎最佳女主角、女配角， 也入圍本年度金曲獎最佳華語女歌手、年度專輯、 年度歌曲等七項大獎。萬芳的姊姊就是醫護人員， 她深知這段時間醫護都在第一線承受壓力，讓她相當心疼， 希望透過她的歌曲，帶給醫護人員一些出口， 也提醒醫護要好好愛自己，適當釋放壓力。

「給力量—線上音樂會」將於今(30)日晚間8點，於文化總會F acebook、文化總會YouTube、衛福部Faceboo k、疾管署Facebook、Yahoo TV、LINE TV、LINE TODAY、KKBOX Facebook等多個平台播出， 讓前線醫護人員可以在短暫的休息時刻，利用多管道隨時線上收看， 也歡迎全民在家防疫期間，藉由療癒系音樂紓壓一下。