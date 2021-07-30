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(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 嘉義縣政府今天(7/30) 公佈案15760、15761、15762、15763、15764、15765、15766、15767、15769確診者足跡，提醒當地民眾注意，縣府希望大家透過粉絲頁或YouTube頻道了解最新的疫情狀況。

縣府同時指出, 確診者足跡多是在全國三級警戒期間以前的活動，所以相對單純。

➤曾出入相關場所民眾請進行自我健康監測，若於8/11前出現發燒、上呼吸道、腹、嗅味覺異等症狀，應佩戴醫用口罩，速至就近指定社區採檢院所就醫，不得搭乘大眾運輸。

➤就醫時請主動告知接觸史、旅遊史、職業暴露、周遭其他人是否有類似症狀等。

➤相關疑問請撥打1922或嘉義縣衛生局防疫專線05-3620607或05-3620608

嘉義縣長翁章梁30日在臉書說明，縣府衛生局7月28日深夜接獲通報，緊急連夜啟動疫調，7月29日完成全縣大清消，並邀集醫福會王必勝執行長及防疫專家指導，已掌握感染源，每一秒都不鬆懈，盡速穩定疫情，只要配合防疫指引，大家不須過度恐慌。

中央疫情指揮中心7月30日新增9例本土確診案例，為水上鄉某工廠7人染疫，延伸2人家庭傳染，全案匡列密切接觸者43人，9人住院治療、39人集中檢疫所隔離，自主健康管理14人。

衛生局表示其中員工1人因有抗體反應，顯示曾經染疫，疫調發現該員有台北萬華接觸史，整體分析推論該員工為感染源。

為了有效控制疫情避免擴大，翁章梁宣布即日起至8月6日提升「全縣防疫二級加強管制」：餐廳及夜市暫停內用一律外帶、暫停縣府及各鄉鎮市舉辦活動、公有場館暫停對外開放、暫停公祭等措施(如上圖) 。

另開設「擴大篩檢站」（如上圖) ：7月31日於嘉義長庚舊醫學大樓、水上鄉靖西分校、梅山鄉大南國小、中埔鄉三和活動中心，以及8月1日至8月7日於北回歸線太陽館；篩檢對象為（1）確診者鄰居、（2）村里群聚點、（3）訪查為高危險相關人員、（4）自認與確診者疫調之公開足跡相同者，有症狀或疑似者。

他強調, 防疫是一場持久戰，請民眾務必配合防疫管制措施，才能盡快恢復正常生活。

台灣嘉義縣府公布工廠群聚9確診者足跡 衛生局:疑似感染源有台北萬華接觸史

台灣嘉義縣職場群聚累計11例確診 指揮中心: 研判感染源可能和北部有關

以下是嘉義縣府30日公布的