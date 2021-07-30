（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）指揮中心指揮官陳時中今天(7/30) 表示，嘉義縣爆發職場群聚，至今累計11人確診，研判感染源可能和北部有關，目前整個職場人員已全數隔離採檢，其中50人陰性、7人檢驗中。

下午在台北市政府疫情記者會上, 有記者提問說, 據稱嘉義群聚案當中有一人在七月中之前住在萬華, 副市長黃珊珊表示, 北市府尚未接到相關通報。

中央流行疫情指揮中心下午在疫情記者會中，公布國內新增25例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確定病例，分別為21例本土及4例境外移入；另確診個案中無新增死亡。

個案分布以嘉義縣9例為最多，其次為台北市7例、新北市4例、高雄市1例；其中18例為已知感染源、2例關聯不明、1例疫調中，將持續進行疫情調查，以釐清感染源。

陳時中表示，今天確診病例之所以較多，主要和嘉義縣爆發職場群聚有關，此職場員工雖少，但染疫人數多，研判疫情在此職場已有一段時間，有些個案和北部疫情有關，整個職場人員已全部到集中檢疫所隔離，目前累計採檢78人，其中50人陰性、10人陽性（1案尚未取號）、7人檢驗中。

陳時中說，根據目前疫調，案15743是此群聚案的指標個案，因出現症狀採檢而確診，此後陸續找出後面的個案，至今累計11人確診，其中2人為染疫個案同住家人。

至於有1例還沒有取號的個案，陳時中解釋，主要是此個案先前檢驗陰性，但後面採檢卻發現抗體陽性，過一天再採PCR又呈現陽性，而且過去曾有北部旅遊史，但相關衍生疫調還在進行中。

中央流行疫情指揮中心昨(7/29) 下午公布嘉義市新增一名COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土確診案例，為案15743，是30幾歲男性，因他的工作地點在嘉義縣水上鄉，便通報嘉義縣衛生局，緊急對工廠業者及員工進行核酸檢驗（PCR）。

今天傳出水上鄉這家工廠業者、員工及接觸者等9人（編按: 目前已增至11人) 確診，衛生局已對工廠、確診者足跡及所在地鄉鎮市村里進行大規模清消。

嘉義縣政府30日上午召開因應會議，就設立快篩站地點及是否暫時停止餐飲業內用等議題進行討論，針對確診者人數及足跡，縣府表示，嘉義縣長翁章梁下午2時30分將率衛生局長趙紋華召開線上記者會說明，並公布確診者足跡。

嘉義縣這9名確診個案分布在多個鄉鎮市，居住地在水上、太保、鹿草、中埔、梅山等地，縣府自昨天起積極在各地進行清潔消毒，這起群聚案感染源釐清中。

根據指揮中心統計，截至30日為止國內累計1萬5662例確診，分別為1266例境外移入，1萬4343本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計108例移除為空號。

2020年起累計787例COVID-19死亡病例（如下圖) ，其中779例本土，個案居住縣市分布為新北市392例、台北市295例、基隆市27例、桃園市24例、彰化縣14例、新竹縣11例、台中市4例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，台東縣、雲林縣、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另8例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

台灣嘉義縣職場群聚累計11例確診 指揮中心: 研判感染源可能和北部有關