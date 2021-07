台灣7部VR作品登威尼斯影展　與法國並列入選之最

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導)台灣7部VR作品入選威尼斯影展VR單元,創下台灣VR作品有史以來最佳成績,入圍作品數量與法國並列第一。

有國際 VR 單元最高榮譽之稱的威尼斯影展VR單元 (Venice VR Expanded) ,今(29)日揭曉入圍名單,台灣沉浸式內容作品以總數 7 件入選,其中有 5 件進入主競賽、1 件年度精選、1 件特別選映,再創台灣VR作品有史以來最佳成績,台灣入圍作品數量與法國並列第一。

5 件入選主競賽的作品包含《病玫瑰》、《The Last Worker》、《The Starry Sand Beach》、《Bedlam》,以及《輪迴》由文化內容策進院(文策院)支持的台灣及國際合製作品,《輪迴》也獲高雄電影館支持,完整版將於 10 月高雄電影節舉行台灣首映,期待與台灣觀眾見面。

威尼斯影展 VR 單元自 2016 年首創,隔年設立主競賽單元,將 VR 創作與傳統電影並列,共同於此電影殿堂中榮耀來自全球各地的作品,希望鼓勵嶄新的藝術創作形式,入圍作品將角逐評審團大獎 (Grand Jury Prize for Best VR Work) 、最佳 VR 體驗 (Best VR Experience) 及 最佳 VR 故事 (Best VR Story) 獎項。

另外,高雄 VR FILM LAB 計畫作品《喚說其語 Ep.2 庫桑達》也入選年度精選單元(Best of VR Expanded-Out of Competition) 由策展人從眾多投件作品中選出放映的非競賽作品,以及《霧中》獲選影展特別選映(Special Event-Out of Competition),導演周東彥亦入選文策院與法國新影像藝術節合作之「台法XR人才交流計畫」,本片為今年大會 VR 單元針對獲選作品內容所做的特別安排,不同於其他作品線上展示,將於威尼斯的實體 VR 藝廊及全球合作的 15 個衛星線下場館進行實體放映。

而同樣也為台灣 VR 創作提供助力的「高雄 VR FILM LAB」,今年也有 3 件高雄原創 VR 作品再次躋身最高殿堂,創下計畫歷年紀錄。對此,高雄市電影館館長楊孟穎表示,感謝 Funique VR Studio 與所有合作夥伴的支持,眾人願意投入、開創全新的影像敘事手法,一起將作品推向國際舞台,加上文策院的資源與協助,相信可以一起為台灣的沈浸式體驗產業打造更多元、更完善的環境。

大會 VR 單元策展人 Michel Reilhac 表示,本次入圍作品有許多國際合製的部分,展現藝術作為國際語言足以打破國界藩籬;今年入圍作品類別與主題的豐富性,也展現出台灣文化的多元,非常感謝台灣創作者的豐沛創意與能量,期待持續為世界帶來好作品。Liz Rosenthal 則分享今年威尼斯 VR 單元作品,將可透過線上平台展示以及串聯威尼斯及全球14個城市實體放映的衛星計畫,同步展出今年的優秀作品。

《霧中》導演周東彥表示,相當感謝台灣的土地、人民、創作者,讓他能受到許多創作前輩的打破框架的作品啟發,才能拍攝出《霧中》這部作品。《喚說其語》導演Gayatri PARAMESWARAN 強調,這次作品以共同製作的方式創作,探討語言所代表世界觀和知識與身份認同,也展現跨越創作的疆界與隔閡 ;共同製作賴冠源則表示,探討語言消失的議題具有全球性,透過跨國合製讓團隊有更多技術與經驗的交流。

《Bedlam》製作人Antoine Cardon 介紹本作品是以科技重現17世紀的精神病院,讓觀眾能透過作品旁觀「瘋狂」的概念;他也認為最好的技術合作環境就在台灣,讓多重宇宙的敘事方式,讓每個人都能參與體驗。擔任共同製作的陳璽文,參與過多部國際合資合製,台灣在 VR 領域相當突出,讓台灣成為該領域的領導者。

《The Starry Sand Beach》導演 Nina Barbier 則透過預錄影片表示,很榮幸能入圍威尼斯 VR 競賽單元,這個成果是由各方努力而來,包括台北的瑞意創科和 VR 藝術家黃心健,以及巴黎的 Lucid Realities,也感謝文策院對這件作品的支持與信心。作品的台灣合製團隊,瑞意創科的創意總監張文杰則說,本次作品展現出台灣與法國不同文化的導演以無限的創意強強聯手,是跨文化的合作的優秀成果。

本次入圍的唯一遊戲作品《The Last Worker》導演 Jörg Tittel 分享,希望透過《The Last Worker》的遊戲,讓玩家思考人性的重要性;並透露明年第一季完整作品將問世。台灣合製團隊南瓜虛擬科技市場行銷總監詹惠婷則強調,感謝文策院支持並促成這次國際合製,透過國際合作激盪出很多新的火花。

HTC VIVE ORIGINALS 總經理暨《病玫瑰》製作人劉思銘表示,HTC VIVE ORIGINALS跟文策院合作,嘗試了音樂、動畫等類型創作。《病玫瑰》逐格動畫的創作方式,除了呈現台灣傳統工藝的美學,透過與 VR 結合,展現出新舊結合的意義。導演黃勻弦則強調,她出身於捏麵人世家,創作團隊抱著將作品送給世界與台灣的信念,創作出用 VR 拍攝捏麵人逐格動畫的特別觀影體驗。導演唐治中則說,拍電影感覺在做夢,但 VR 讓他感覺是在夢中。

《輪迴》導演黃心健說,感謝文策院與高雄電影館的支持,電影是 story telling ,VR 則是 story living 」,《輪迴》的創作理念來自「時間可能是一個假像幻覺」物理理論,這次作品使用很多台灣元素,希望能透過作品把它帶到國際上。製作人曹筱玥表示,台灣具有軟硬體整合的實力,透過文策院與 「高雄 VR FILM LAB」的支持,讓台灣的創作能量與執行機會在國際平台曝光。