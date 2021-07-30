台灣7/30新增新冠肺炎確診25例　無新增死亡案例

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導)中央流行疫情指揮中心今(30)日公布台灣新增25例新冠確定病例，分別為21例本土及4例境外移入；另確診個案中無新增死亡。



指揮中心表示，今日新增之21例本土病例(其中8例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者)，為14例男性、7例女性，年齡介於未滿10歲至80多歲，發病日介於今(2021)年7月24日至7月28日。個案分布以嘉義縣9例為最多，其次為臺北市7例、新北市4例、高雄市1例；其中18例為已知感染源、2例關聯不明、1例疫調中，將持續進行疫情調查，以釐清感染源。



指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至7月28日累計公布14,420位確診個案中，已有12,817人解除隔離，解隔離人數達確診人數88.9%。



指揮中心表示，今日新增4例境外移入中，案15752為美國籍20多歲女性，7月28日自美國來臺工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，於機場採檢後至防疫旅館居家檢疫，並於今日確診；個案在臺期間並無症狀，相關接觸者匡列中。案15753為本國籍未滿10歲男童，7月28日自美國返臺，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，於機場採檢後至集中檢疫所居家檢疫，同日出現咳嗽有痰症狀，於今日確診；已匡列接觸者23人，其中11人為同行者及同班機前後兩排旅客，列居家隔離，餘12人為同班機機組員，列自我健康監測。案15754為本國籍40多歲女性，7月1日自菲律賓返臺，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至集中檢疫所居家檢疫，7月13日檢疫期滿前採檢結果為陰性，7月16日檢疫期滿後返家自主健康管理至7月22日，期間並無外出，7月28日由公司安排採檢，於今日確診(Ct值39)；個案在臺期間並無症狀，已匡列接觸者2人，列居家隔離。案15768為本國籍50多歲男性，今年5月前往印尼工作，6月28日出現發燒症狀，7月4日於印尼當地確診，並於7月9日住院治療，7月29日搭乘國際緊急醫療專機返臺，入境後即收治住院隔離及採檢，並於今日確診；因個案返臺至後送就醫期間之相關人員均有適當防護，故無匡列接觸者。



指揮中心統計，截至目前國內累計2,021,090例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含2,004,528例排除)，其中15,662例確診，分別為1,266例境外移入，14,343本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計108例移除為空號。2020年起累計787例COVID-19死亡病例，其中779例本土，個案居住縣市分布為新北市392例、臺北市295例、基隆市27例、桃園市24例、彰化縣14例、新竹縣11例、臺中市4例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，臺東縣、雲林縣、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另8例為境外移入。



指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。