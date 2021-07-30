英航母戰鬥群罕經南海 中國強烈不滿

（台灣英文新聞／李昱德 綜合外電報導）在結束與新加坡海軍的「自由航行」軍事演習後，英國由伊麗莎白女王號航空母艦(HMS Queen Elizabeth)號領航的航空母艦戰鬥群取道南海往日本前進，此舉引起中國強烈不滿，並對英方進行抗議。

由於南海有複雜的領土爭議，且中國將南海視為涉及國家利益的所在，英國取道南海還將軍事演習命名為「自由航行」之目的不言而喻，中國自然也知道，因此駐倫敦大使館發言人還意有所指地表示，危害自由航行權的，是那些「派航母戰鬥群橫跨半個地球到南海展示海軍軍事實力，並使區域緊張程度上升的國家」。

中國除口頭譴責英國「沈醉於過去殖民榮光」並鄭重警告英國不要做出任何「不適當的行為」外，還由官媒環球時報強調，對於英國通過南海的行為，人民解放軍海軍已經進入高度警戒，並公開表示會藉此機會好好研究英國最新型的艦艇。

由於中國本週在區域內進行了大量的軍事演習，其中還包括了搶灘登陸的訓練，外界一度擔心中國已在準備入侵台灣，英國航母戰鬥群通過南海的時間，可說是「充滿巧合」。

根據英國政府最新發布的防衛報告〈整合總檢討(Integrated Review)〉報告，英國近期向東亞派遣伊麗莎白女王號和更多的護衛艦，是未來將承擔更多全球安全防衛責任的新國防方針展現，而除了英國外，隨著中國在南海的軍事、經濟影響力大增，法國等歐盟國家對南海地區的局勢也開始有了更多的關注。

英國皇家國防安全聯合軍種研究所(Rusi)資深研究員Veerle Nouwens指出，雖然會表達出明確的抗議立場，中國現階段還不打算跟美國及其盟友硬碰硬，另一名研究員Sidharth Kaushal也說，中國的反應還算是極為克制，遠不及任何可能會不小心引發戰爭的引爆點。

BBC分析，中國極有可能會仿效2018年處理英國皇家海軍白島號船塢登陸艦(HMS Albion)途經的做法，派軍艦在200公尺外亦步亦趨，並派出飛機低空飛越英方艦艇的方式作為因應。