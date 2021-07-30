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以色列8/1開打第三劑加強針 總理：避免封鎖的昂貴代價

以國總統將於週五率先施打第三劑。

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－編輯
2021/07/30 10:50
以色列總理班奈特（Naftali Bennett）29日宣布為增強防疫，開放60歲以上民眾追加第三劑輝瑞疫苗加強針。（圖／路透社）

以色列總理班奈特（Naftali Bennett）29日宣布為增強防疫，開放60歲以上民眾追加第三劑輝瑞疫苗加強針。（圖／路透社）

（台灣英文新聞／張雅鈞 綜合外電報導） 以色列總理班奈特（Naftali Bennett）當地時間29日宣布將開放60歲以上民眾追加第三劑新冠疫苗加強針，這也是全球首個為對抗Delta變異株病毒侵襲而開放施打第三劑加強針的國家。

法新社報導，班奈特在全國電視演講中表示，凡六十歲以上且五個月前接種過新冠疫苗者，將自週日（8月1日）施打第三劑加強針。他強調疫苗的安全性以及施打疫苗避免重症死亡的必要性，並透露該國總統赫佐格（Isaac Herzog）將於當地時間週五率先施打。

路透社則報導，班奈特指出追加第三針的決定是在28日由當地疫苗接種專家小組以「壓倒性」多數通過。該國衛生部自六月Delta入侵曾兩度通報疫苗保護力下降，上週該部門指出，疫苗在過去一個月裡對預防有症狀感染的保護力僅41%，預防重症的保護力仍舊高達91%，當時曾專家對此分析不認可。

班奈特表示，加強疫苗接種將能使以色列避免進一步封鎖抗疫的昂貴代價。

疫苗採購大國以色列為全球新冠疫苗接種的領導者，該國總人口930萬，疫苗覆蓋率已達到約60%，許多長者在去年12月到今年1、2月間已接種疫苗，而目前單日確診數約1000例上下。

輝瑞（Pfizer）28日表示仍在向美國FDA尋求第3劑加強針的緊急使用授權。如今以色列決定不等美國搶先開打，也使得該國未來的施打情形成美國食品暨藥物管理局（FDA）批准追加第3劑的決策依據。
以色列
第三劑加強針
輝瑞疫苗
Delta變異株病毒
FDA

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