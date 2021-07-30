調查局航業處基隆站遺失安非他命6.5公斤，時任航基站組長徐宿良因涉案遭桃園地檢署羈押後，28日起訴。調查局當天下午舉行「徐宿良監守自盜毒品... 調查局航業處基隆站遺失安非他命6.5公斤，時任航基站組長徐宿良因涉案遭桃園地檢署羈押後，28日起訴。調查局當天下午舉行「徐宿良監守自盜毒品弊案」記者會，局長呂文忠（左3）率調查局人員向國人致歉。（中央社/TN後製)

延伸閱讀: 台灣調查局航基站「遺失」6.5公斤安非他命•調查官夫妻「財產來源不明」遭收押

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）調查局航業處基隆站遺失安非他命6.5公斤；桃園地檢署追查發現時任航基站組長徐宿良勾結黑道、侵占扣案毒品販賣，獲利超過1.6億元，前天(7/28) 起訴徐宿良、調查官等共9人。

自由時報今天(30日) 報導, 全案於29日下午移審桃園地院，法院隨即進行分案、抽籤，在押的徐男等4名被告一併移審，並由法官開庭訊問是否續押，直至深夜11點多，裁定徐宿良羈押禁見；其餘3名在押的販毒集團成員，法官於今天凌晨，分別裁准王念慈、蕭煜弘10萬、4萬元交保，張益祥收押禁見。

桃園地檢署28日下午召開偵結記者會說明案情時表示，此案的重大進展為徐宿良勾結黑道販毒，自民國101年起侵占多起扣案毒品，共計3萬顆一粒眠、524.139公斤愷他命(Ketamine, 即K他命)，都被徐宿良以氯化鈉調包後交由黑道販賣，徐宿良總計獲利新台幣1億6808萬2100元。

全案起於航基站民國108年3月間偵辦一起毒郵包案，截獲6.5公斤安非他命，但毒品不翼而飛，直到航業處本部109年11月間核對毒品積案時全案才曝光，桃園地檢署也介入調查，因此發現驚人內幕。

桃園地檢署襄閱主任檢察官趙燕利表示，徐宿良起初是在101年11月間與幫派份子楊正祥合作，目標基隆關六堵分關起出的98萬220顆一粒眠，在同年12月至102 年7月間，徐宿良以氯化鈉調包當中的3萬顆一粒眠，由楊正祥對外販賣。

兩人此後又多次合作，且將目標轉向第3級毒品愷他命，在104年6月間、105年2月間，徐宿良在航基站所保管的扣案愷他命被調查局鑑定完畢後，以氯化鈉調包其中92公斤、142公斤多，交給楊正祥對外販賣。

桃檢表示，由於楊正祥在105年間於中國地區因案被捕（服刑迄今），徐宿良為重新建立販毒管道，找上幫派份子張益祥，兩人首次是在107年1至2月間，由徐宿良以相同方式調包5.992公斤愷他命給張益祥販賣。

張益祥再將部分愷他命交給友人王念慈、幫派份子蕭煜弘，販售給幫派份子陳信州，夏尉瀧等人，不法所得再以回帳方式轉給張益祥及徐宿良。

桃檢表示，徐宿良隨後在107年3至4月間、107年6至7月間、108年8至9月間，分3次以相同手法調包215.643公斤愷他命；另有一起是在107年、108年間，分2次以相同手法調包73.341公斤愷他命，皆是交給張益祥對外販賣。

桃檢表示，徐宿良為了隱匿販毒所得的大量現金，自104年6月至108年11月間，陸續將現金交給太太李翠萍，存入李翠萍及親人名下帳戶，並購買價值數千萬元的房屋、名車、精品、鑽石及壽險、外幣、基金等。

時任航基站副主任林聖智、調查官詹孟霖，則是在明知扣案毒品下落不明情況下，在回覆桃檢催辦的航基站公文內登載「毒品送鑑中」，欺騙地檢署。

桃園地檢署7/28偵結，調查局涉案公務員部分，徐宿良被依涉犯貪污治罪條例、毒品危害防制條例、洩密、洗錢防制法、公文書登載不實等罪嫌起訴；林聖智、詹孟霖依公文書登載不實等罪嫌起訴。

其餘人等部分，徐妻李翠萍被依洗錢防制法起訴，其餘幫派份子則分別依貪污治罪條例、毒品危害防制條例等罪嫌起訴，全案一共起訴9人，並請法院宣告沒收其等犯罪所得。

涉調包盜賣扣案毒品給黑道•狠撈1.68億 台灣調查局航基站調查官徐宿良7/29深夜裁定續押