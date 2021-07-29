【日本東京奧運】台灣桌球神童林昀儒面對中國球王展高度抗壓性 明續拚東奧桌球銅牌

有「桌球神童」封號的19歲台灣好手林昀儒首度挑戰奧運，29日在東京奧運男單賽事4強戰碰上中國好手樊振東，儘管終場吞敗，但林昀儒的出色好球仍... 有「桌球神童」封號的19歲台灣好手林昀儒首度挑戰奧運，29日在東京奧運男單賽事4強戰碰上中國好手樊振東，儘管終場吞敗，但林昀儒的出色好球仍讓樊振東直言難受。（圖/中央社）

（台灣英文新聞 /體育組 綜合報導）台灣桌球界「20年來最強選手」林昀儒今（29日）在男單4強賽面對世界排名第一的樊振東，展現高度抗壓性，雖終場以3比4惜敗，卻已將對手逼出一身冷汗。林昀儒將續拼銅牌，並與桌球教父莊智淵出戰團體戰。

年僅19歲的台灣桌球一哥林昀儒今天在東京奧運桌球男單4強賽中，與中國名將、世界球王樊振東苦戰7局，最終以3比4惜敗，無緣進入金牌戰。不過他將於台灣時間30日晚間7點，與德國名將奧恰洛夫（Dimitrij Ovtcharov）一較高下，力拼繼與鄭怡靜混雙銅牌後的第2面銅牌。

根據中央社，林昀儒面對世界球王的表現，獲得日本桌球協會強化本部長宮崎義仁高度讚賞，表示「真的是看了一場超高水準的比賽」。

今下午現場直播，宮崎義仁擔任日本「東京電視台」準決賽球評，他多次稱讚世界排名第六的林昀儒對上世界排名第一的樊振東，竟可以擺出「涼涼的臉」，遇強敵激戰也面不改色。

比賽結束後，宮崎義仁讚賞林昀儒未來無可限量，這場球賽兩位選手打出桌球有趣之處。林昀儒將來必是巴黎奧運的桌球金牌候選。

東京奧運明日的賽事中，中華隊羽球及拳擊的比賽也將精彩可期。羽球部分，台灣羽球男雙組合「麟洋配」王齊麟與李洋今進入奧運4強，並將於台灣時間明天傍晚約5時15分，迎戰印尼「大賽魔王」阿山（Mohammad Ahsan）與蘇堤萬（Hendra Setiawan），全力挑戰台灣羽球在奧運史上的首面獎牌。

除此之外，休兵一天的「世界球后」戴資穎則將在明天女單8強出賽，碰上泰國名將兼「宿敵」的拉差諾（Ratchanok Intanon）。中央社指出，戴資穎只要闖過這關，她除將成為台灣羽球史首名闖進奧運4強的單打球員，距她奪牌的目標也更近一步。

拳擊部分，根據中央社，女子拳擊69公斤量級世界排名第2的「拳后」陳念琴，將在明天的8強賽中迎戰兩屆世界錦標賽銅牌好手、印度名將博格漢（Lovlina Borgohain），若能闖過這關，就有機會替台灣爭取首面奧運拳擊獎牌。