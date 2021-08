〈時評〉要中華台北到幾時？

在2020東奧開幕式中,即使日本NHK主播和久田麻由子,刻意介紹走在正反面寫著チャイニーズ タイペイ/ChineseTaipei的名牌後面進場的隊伍是「台灣です」,卻無法改變郭婞淳、楊勇緯、羽球男雙組合李洋與王齊麟等人奪牌領獎時,聽到大會播報的名號是ChineseTaipei郭婞淳、楊勇緯、李洋與王齊麟,而非Taiwan郭婞淳、楊勇緯、李洋與王齊麟;看到升起的是代表「中華奧會」的「會旗」,而非像其它領獎牌者一樣,看到升起代表自己國家的國旗!

這荒謬而讓台灣人扼腕的一幕,源於1981年3月23日中華奧林匹克委員會主席沈家銘與國際奧林匹克委員會主席薩瑪蘭奇,在洛桑國際奧會總部簽訂的《國際奧會與中華台北奧會協議》(Agreement between the International Olympic Committee, Lausanne and the Chinese Taipei Olympic Committee, Taipei),即所謂的《洛桑協議》!

《洛桑協議》至今四十多年之間,國際社會與國際奧會何嚐沒有「洛桑」變「滄桑」的例子?像立陶宛於1989年3月20日從前蘇聯獨立、並重新設計了新國旗!捷克斯洛伐克於1993年和平分離成捷克與斯洛伐克兩個國家,也自然有各自不同的國名、國旗!白羅斯駐華大使館,2018年3月16日在其官方網站公告指稱,在聯合國正式文件和該國憲法載明,該國正式名稱為「Republic of Belarus」或「Belarus」,其中文譯名應該是「白羅斯」,而不是使用多年的「白俄羅斯」!2019年1月11日,馬其頓議會通過了一項憲法修正案,同意將國家名稱改為北馬其頓共和國!荷蘭政府從2020年1月開始,不再使用「Holland」稱謂,一律使用官方的正式名稱「the Netherlands」!

包括國際奧會的國際社會,可以接納新國家,可以接受換國名、正名、改國旗,為什麼、又誰說的:獨獨「中華奧會」的名稱、會旗、會徽不能改?

其實,講白了,「中華奧會」根本就是殖民者的殘留違建。已當家作主的台灣人,好好地自稱「台灣隊」不要,非自己套上中華民國的枷鎖,自稱為「中華台北」、「中華隊」不可,這不是斯德哥爾摩症候群又是什麼?國家代表隊比賽服裝與夾克前胸、背後名實不相符的CHINESE TAIPEI、TPE等字樣,以及被矮化的「中華奧會」會徽圖案,台灣人看了不難過嗎?

委曲不能求全,而是被矮化!東奧頒獎台上,世人看到的是CHINESE TAIPEI/中華台北,而非Taiwan/台灣!天可憐見,全球有多少人能從CHINESE TAIPEI連結到Taiwan、能從中華台北看見台灣?台灣人,最不濟,在坐等被更多國際友邦、媒體替台灣正名之前,不該對自己正名台灣的意願有所宣示表態嗎?

(作者為新竹教育大學退休副教授)