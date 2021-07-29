Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 政治

台美日國會議員戰略論壇順利舉行 台灣外交部：據歷史與戰略意義

本次會議聚焦維護台海安全，並支持台灣參與「跨太平洋夥伴全面進步協定」。

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－編輯
2021/07/29 17:51
外交部發言人歐江安

外交部發言人歐江安 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）「台美日國會議員戰略論壇」於今（29）日上午以視訊形式順利舉行，台美日三方皆有重量級國會議員應邀出席，前日本首相安倍晉三也到場致詞，會議聚焦台海平穩定與台灣國際參與，外交部發言人歐江安指出，該場會議深具歷史與戰略意義。

歐江安表示，我國政府由衷感謝三方重量級國會議員同聲支持理念相近國家持續合作深化民主同盟友好關係，及呼籲各界為維護印太區域和平穩定貢獻心力。

歐江安也說明，本屆論壇由日本國會參眾兩院跨黨派友台組織「日華議員懇談會」會長古屋圭司眾議員發起，首屆會議由日方主辦，會中邀請我國立法院「台日交流聯誼會」會長游錫堃院長偕各黨派立法委員暨美國參眾兩院資深議員與會，日本前首相安倍晉三更以特別貴賓身分連線致詞，籲請各方團結合作，支持普世價值，推動經濟繁榮與依法治理。

歐江安指出，本次論壇主題包括：印太區域安全保障議題、區域經濟整合及深化理念相近國家在自由、民主、人權、法治等普世價值觀的合作；會中各方深入交換意見，並認同藉由多方合作可進一步維護台海安全，同時支持台灣參與「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）至關緊要，並同意未來將繼續推動此深具意義的戰略論壇。

歐江安強調，「台美日國會議員戰略論壇」對強化台美日三邊及提升台日雙邊關係都具有「重要且深刻的歷史與戰略意義」，外交部未來將持續加強台美日三方聯繫，並積極深化全方位實質合作夥伴關係。
台美日國會議員戰略論壇
台海和平穩定
印太地區
日華議員懇談會
安倍晉三
國際參與
跨太平洋夥伴全面進步協定
外交部
歐江安

相關新聞

挺台參與世衛 美參院外委會通過法案要國務卿加把勁
挺台參與世衛 美參院外委會通過法案要國務卿加把勁
2021/07/29 10:06
日本前首相安倍晉三盼訪台弔唁故李前總統　外交部回應願全力協助
日本前首相安倍晉三盼訪台弔唁故李前總統　外交部回應願全力協助
2021/07/29 09:59
尋求印太區域維穩 美國防部長談協台建立自衛能力
尋求印太區域維穩 美國防部長談協台建立自衛能力
2021/07/28 12:35
疫苗外交圖利高端？ 台灣外交部：無兜售無挪用運算
疫苗外交圖利高端？ 台灣外交部：無兜售無挪用運算
2021/07/27 16:16
曾喊「我是台灣人」 捷克參議長曝將贈台疫苗
曾喊「我是台灣人」 捷克參議長曝將贈台疫苗
2021/07/23 12:06

更新時間 : 2021-07-29 19:04 GMT+08:00

最受歡迎

7/27起台中降二級指引一次看！開放餐廳、夜市、美食街內用　自行車道、藝文空間等有條件解封
7/27起台中降二級指引一次看！開放餐廳、夜市、美食街內用　自行車道、藝文空間等有條件解封
7/27起全台灣降二級　新北市降級指引一次看！電影院、步道、戶外運動場等有條件開放
7/27起全台灣降二級　新北市降級指引一次看！電影院、步道、戶外運動場等有條件開放
7/27起開放莫德納疫苗第2劑登記意願　指揮中心：沒有開放混打
7/27起開放莫德納疫苗第2劑登記意願　指揮中心：沒有開放混打
【7/23-8/8】日本東京奧運•台灣13個頻道轉播 17天觀賽重點報你知
【7/23-8/8】日本東京奧運•台灣13個頻道轉播 17天觀賽重點報你知
第四輪疫苗7/30開打　7/27起144萬人可預約接種
第四輪疫苗7/30開打　7/27起144萬人可預約接種
整理包！居家快篩試劑 4大超商、藥妝店、量販店買得到！開賣時間、售價和廠牌一次看
整理包！居家快篩試劑 4大超商、藥妝店、量販店買得到！開賣時間、售價和廠牌一次看
新北市疫苗殘劑施打怎預約？ 侯友宜：即日起開放233處候補登記
新北市疫苗殘劑施打怎預約？ 侯友宜：即日起開放233處候補登記
7/27起疫苗預約平台重新開放意願登記 　20歲以上可選高端
7/27起疫苗預約平台重新開放意願登記 　20歲以上可選高端
【最新圖解】唐鳳「疫苗施打意願登記預約系統」啟用　台灣指揮官陳時中: 收到1922通知•才可進行預約
【最新圖解】唐鳳「疫苗施打意願登記預約系統」啟用　台灣指揮官陳時中: 收到1922通知•才可進行預約
更新【日本東京奧運】台灣第一面金牌到手! 「舉重女神」郭婞淳抓舉挺舉與總和•共創3項奧運紀錄　
更新【日本東京奧運】台灣第一面金牌到手! 「舉重女神」郭婞淳抓舉挺舉與總和•共創3項奧運紀錄　