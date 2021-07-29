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台北市公布開放餐飲業內用條件　柯文哲：最快8/3解封

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2021/07/29 17:33
台北市政府7/29公布餐飲內用標準，台北市副市長黃珊珊表示，最快明天就會宣布下週是否開放。(示意圖/Getty Images)

台北市政府7/29公布餐飲內用標準，台北市副市長黃珊珊表示，最快明天就會宣布下週是否開放。(示意圖/Getty Images)

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）全國疫情警戒自27日起降至二級，只剩下雙北地區未宣布開放餐飲業內用時程。對此，台北市政府今（29）日公布餐飲內用標準，台北市副市長黃珊珊表示，最快明天就會宣布下週是否開放。

台北市政府下午舉行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情記者會，公布餐飲開放內標準。

台北市長柯文哲表示，解封仍須以科學為參考基礎，若北市每週確診少於10例、不明感染源少於2例的話，可以考慮開放餐飲業內用，但須一步步來，例如室內50人、室外100人為上限，以個人餐為主，桌距1.5公尺、梅花座或隔板；若超過，要3天前與衛生局報備。

若顧客或員工確診，餐廳須暫停營業3天；恢復營業後再暫停內用11天。

柯文哲說明，原則上每週五統計當週確診數據，「宣布的話，下週二開始」 ， 讓餐廳有週末與週一共3天時間準備，但也會因應疫情變化，可能前一天臨時喊卡。

柯文哲坦承， 今天看到降至二級台北市車流上升，心裡還是毛毛的，但這波疫情已持續2個半月，考量整個國家社會基層、經濟狀況，原則上還是要逐步放寬、慢慢解封，他呼籲民眾仍要避免群聚，降低不必要的染疫機會。

黃珊珊補充說明，最快明天就會宣布下週是否開放餐飲業內用。

台北市公布開放餐飲業內用條件　柯文哲：最快8/3解封
台北
餐飲業內用

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