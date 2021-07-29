慕軒飯店推出『仲夏芒果慶』療癒系甜點

現在正值芒果盛產季節，素有「芒果王國」之稱美名的台灣，尤其以甜美多汁、口感細緻的「愛文芒果」最受國內外消費者青睞。慕軒飯店即日起推出『仲夏芒果慶』活動，選用帶有迷醉香氣的枋山愛文芒果，交織出三款季節限定的甜點商品380元起，免費加入AMAZZING CLUB會員再享9折優惠，把握在最當令的時節，盡享限時好滋味。

順天應時，就是美味，錯過再等來年！慕軒飯店今年除了選用台灣在地愛文芒果，在蛋糕品質和用料上更嚴格把關，費心挑選本地酪農直送鮮乳、法國空運鮮奶油、日本進口麵粉、自然農法土雞蛋以及百花蜜等食材，新產品「芒果生乳捲附義式奶酪」380元，一推出立刻廣受大人小孩歡迎，輕柔蓬鬆的蛋糕體混合法式鮮奶油，滑順的橘黃色果肉被Q彈蛋糕體完整捲入，額外還附上以手工熬煮芒果醬的義式芒果奶酪，一次品嘗兩種口感，犒賞嗜甜食的口腹。

另外作為慶生首選「法式香緹愛文芒果蛋糕6吋」580元，特別加入百花蜜的蛋糕體甜而不膩口，再鋪上清甜無負擔的新鮮芒果果肉，美好的事物永遠不嫌多。還有「法式千層芒果蛋糕8吋」1,080元，遵循古典法式手法，輕薄餅皮經過二十幾層的反覆細膩堆疊，搭配甜點師自製散發濃郁香氣的橙花漬芒果與法式香緹奶油夾層，費工耗時打造魂牽夢縈的幸福滋味。