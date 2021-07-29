凱撒飯店連鎖推出限量雙冠王 「同島共明月」禮盒

在今年五月中「疫」想不到的破口，讓全台灣陷入愁雲籠罩，凱撒飯店連鎖率先喊出「同島一命，團結抗疫」的口號，並用實際行動和醫護人員一起守住醫療系統，也守護著我們最愛的這一片土地。隨著確診人數的降低與施打疫苗人數增加，疫情已露出一絲曙光，但願在象徵月圓人團圓的中秋佳節前，風雨已過，大家能微笑相聚。凱撒飯店連鎖特別在此時推出以「同島共明月」為名的限量雙款冠軍中秋月餅禮盒，為社會挹注溫暖正面的能量，獻給每一位堅守崗位、團結抗疫的台灣民眾，當我們看著同一個月亮，堅持著同一個信念，相信夢想就會離我們越來越近。

凱撒飯店連鎖聯合旗下各品牌飯店推出的2021「同島共明月」限量雙款月餅禮盒，其中嚴選六種廣式口味的「凱撒凱月禮盒」，集結歷年月餅評比常勝軍與人氣口味，包含了擄獲資深美食家的心而榮獲評比冠軍的「川味椒麻豬」，以優雅的椒麻鹹香為糕餅提味，並降低一般月餅的甜膩，味道獨特鮮明，一吃難忘。 鮮中帶辣的「極品XO」細膩飽滿白豆沙內餡揉合主廚特製XO醬，鮮中帶辣的多層次風味，為凱撒經典月餅代表。

綿密濃香的「白蓮蓉蛋黃」以珍品蓮子慢熬帶出濃滑內餡，再包裹鹹蛋黃。獨特風味的「松露牛菌菇」，濕潤的口感伴隨著新鮮松露和牛肝菌菇的微微芬芳，風味優雅的讓人眷戀。香氣四溢的「香菇滷肉」，特選油而不膩香氣十足的台灣豬肉為內餡，以數十種滷料細熬慢燉，入口唇齒間香氣纏繞，回味無窮。唇齒留香的「豆沙松子」，綿密爽口的豆沙在松子的點綴下，入口之後，綿長餘韻久久不散。

特別值得一提的是「凱撒凱月禮盒」外盒設計，演繹皇室餅藝美學的優雅，以象徵貴氣之紅金兩色為整體視覺，雙開門式盒型搭配經典復古金釦，象徵著我們對團圓和睦、美好生活的冀望。響應永續環保的理念，吃完月餅後還可變成精美的首飾盒留作紀念，每盒售價為1,580元。

另一款桃山創意款以「台灣手搖飲」主題風味獲得月餅評比冠軍的「凱撒漫月禮盒」，以夏季水果發想推出八款風味，打造視覺味蕾雙享受，獨樹一幟的創新滋味適合嚐鮮的饕客。瘋迷全台的「楊枝甘露」內餡滿滿芒果與柚子，帶有淡雅椰奶清香。以粉紫色夢幻席捲IG美食牆的「芝芝葡萄」，選用葡萄果肉搭配起士，入口鹹甜交融層次豐富。讓少女心大爆發的「草苺歐蕾」將草莓果肉打碎佐以香濃牛奶調和，酸甜濃滑口感彷彿在舌尖舞動。有小清新美譽之「桑葚檸檬青茶」，以青茶為基底加入桑葚果肉及檸檬汁而成的不甜膩組合。

療癒系「黑糖奶茶QQ」以國民飲料黑糖奶茶為基底，纏繞極富嚼勁的QQ。內餡香濃順口的「芋頭撞奶」以在地芋頭搭配濃郁奶香，口感獨特、層次感豐富。炭香醇厚的「香橙鐵觀音」內餡散發淡淡果茶香。香氣盈口的「海鹽綠茶奶蓋」散發自然清新綠茶香，在海鹽的襯托下，口感多了沉穩芳香與尾韻回甘的好滋味。每盒售價680元。

凱撒飯店連鎖聯合旗下各品牌飯店推出的2021「同島共明月」限量雙款冠軍月餅禮盒，期盼傳統又兼具創新的結合，傳遞正面溫暖的能量與無限的祝福，帶給每一位收到賀禮的貴賓。即日起凱撒飯店連鎖各飯店同步開放預購，9/5前預購早鳥優惠「凱撒凱月」享75折優惠、「凱撒漫月」享85折優惠，公司行號或大量訂購另有優惠，詳情請洽各飯店專線。