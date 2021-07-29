北海岸美味「海鋼盔」 討海人的私房小菜

北海岸沿線的潮間帶， 在退潮的時刻常可看到許多漁民及婦女，帶著斗笠，穿著雨鞋， 沿著海岸邊採集俗稱海鋼盔的笠螺，是北海岸好吃又有特色的小吃喲 !

笠螺主要有3種，分別是花笠螺、斗笠螺及放射青螺，殼成斗笠狀， 多棲息於潮間帶或潮下帶礁岩區域，常附著於硬底質環境如礁岩上， 由於吸附力強，除少數熟練者可徒手採集外， 大多得利用工具進行採集。笠螺以齒舌刮取岩石上的藻類為食， 有些笠螺有固定的活動範圍及作息，其夜間外出覓食， 白天又會回到固定的區域。雖然笠螺不像貢寮鮑這麼大顆， 不過也是許多饕客的私房小菜，因此在地沿海居民， 也都會趁退潮的時刻，來採集賺取外快， 也成為北海岸地區的一項特色。

據擁有在地捕魚30年經驗的漁民郭根松表示，笠螺全年有產， 盛產期是每年的3到10月，在退潮的傍晚或清晨， 許多漁民帶著竹簍穿著雨鞋，在潮間帶來回穿梭徒手採集， 清洗分類後，再銷售至市場或餐廳，每臺斤收購價高達500元， 長久以來也為漁民帶來不少的業外收入， 希望未來這種傳統漁法的經驗能分享及傳承下去。剛採拾來的新鮮笠 螺，簡單以醬油蒜頭辣椒醃漬就相當鮮美，料理方式也可以加入米酒 與薑絲煮湯，或汆燙後用蒜頭辣椒醬油醃漬入味， 即可品嘗笠螺的鮮甜，是北海岸濱海地區極具特色的極富特色的美味 小鮮。

新北市漁業處表示，新北市魚產富饒，除了萬里蟹、 貢寮鮑等各式海產，更有許多在地的特色美味， 都值得大家細細品嚐。