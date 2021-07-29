中華電信「雲端共同供應契約」連續七年榮獲優勝 提供用戶更安全及多樣化的雲端資安防護

中華電信參與經濟部工業局110年共同供應契約雲端服務評選， 通過可靠性、安全性、易用性等多重驗證，連續七年取得優勝殊榮， 今年再度獲選為雲端虛擬資源類別廠商第一名。 除了提供雲端共契服務外， 中華電信為了滿足雲端市場對強化資安的要求，新增Palo Alto新世代防火牆、ACM容器化服務、以及AI PaaS智慧分析平台等，持續優化資安專業與客製化資源， 為機關學校及企業用戶帶來貼心安全的多樣雲端服務。

中華電信雲端共契滿足機關學校採購多樣雲端資源需求， 透過共契簡化公務採購流程，提升設備與雲端資源取得時效， 適用單位包含政府機關、公營事業、各級學校等。 透過中華電信建置專屬的「雲端虛擬資源服務」，取得各項服務， 滿足機關學校對於各項虛擬資源、儲存容量、網路等基礎服務需求。

機關學校執行全新專案，或遇到設備資源缺乏或不足狀況， 透過雲端共契服務僅需單位同意後，於政府電子採購網下單即可取得 各項雲端虛擬資源，在時間和流程上皆大幅縮減。中華電信「 雲端虛擬資源服務」可以長期租借或短期支援1-3個月的設備需求 ，不需再自行購買硬體及建置基礎設施， 也不需花費人力成本管理或控制，可讓機關學校IT部門大幅節省購 買硬體的支出及建置、維護成本。

中華電信雲端共契服務團隊針對機關學校需求， 皆會先進行需求訪談並協助規劃相關雲端架構服務， 提供完整品項清單以進行下單作業。 雲端共契服務由中華電信技術團隊協助代建，並提供全年365天2 4小時無休的雲端專屬電話支援服務。

為滿足機關學校及企業用戶高強度資訊安全之雲端共契服務需求， 中華電信已取得ISO 27001、ISO 27011、ISO 27017、ISO 27018與CSA Star等五重國際資安認證，提供IPS、DDoS 及F5防火牆等多項資安服務。此外，中華電信雲端共契新增Pal o Alto新世代防火牆服務， 提供機關學校及企業用戶多元且可靠安全之雲端資安防護。 了解更多雲端服務可至官網http://hicloud. hinet.net或撥打專線0800-080-365。