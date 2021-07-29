用愛心和科技幫孩子找回學習自信 新北學習扶助5隊獲教育部績優獎

教育部公告110年度學習扶助績優人員名單， 新北市計有新埔國小獲領航團隊獎、 仁愛國小李湘琦老師獲鐸聲伴學獎、三芝國中李其芸、 中園國小張云馨、頭湖國小杜昕霏3位同學獲學習潛力獎，共計5隊 獲獎，表現優異。

教育局長張明文表示，看到孩子的進步是從事教育工作最欣慰的事， 學習扶助是弭平學習落差的最佳途徑， 能夠建立學生自信心及時跟上學習腳步。 為表揚推動學習扶助有功的學校、老師及鼓勵認真學習的學生， 每年皆辦理市內各類學習扶助評選，今年也推薦15隊參加教育部評 選，其中5隊經教育部評選後獲獎，其中包含1個團隊、1位教師及 3位同學，特別感謝每一位陪伴孩子學習、成長的學校團隊和老師。

新埔國小成立學習成長班專業對話社群， 精進學習扶助授課教師的教學專業，搭起授課老師、導師、 學校行政與家長的聯繫橋樑，全力支持學習扶助成長班， 學生也有明顯進步。學校也積極引進校外資源， 與鄰近的麵包店還有家長志工合作，不畏風雨， 讓受輔學生每日可以享用美味、營養的麵包， 並提供勵學獎助金鼓勵成長班學生積極向學。

仁愛國小李湘琦老師認為學習扶助的目的是陪伴孩子往善前進， 重新找回孩子學習的自信， 李老師善用學習扶助科技化評量檢測結果及均一教育平台， 融入數學擬題教學，引發孩子的好奇心及彈性思考， 並減低孩子學習的焦慮，更將自己的學術研究結果與實務經驗結合， 有效提升孩子的學習成就。

三芝國中李其芸同學原本對於數學缺乏信心， 在八年級時參與學習扶助課程以後， 總是百分之百投入老師所安排的鍛鍊項目，不再逃避困難題， 段考與模擬考成績都有進步。 而且在老師開始訓練學生自己安排作業時， 之前在班上顯得沉靜的李同學不但積極參與作業的指派， 更會適時提醒或溫柔鼓舞同學，是同學心目中最棒的戰友。

教育局表示，新北市於108學年首度辦理「 國民中小學學習扶助摘星計畫」以來， 入選隊伍除頒發星光獎勵金外， 也薦送參與教育部當年度國民小學及國民中學學生學習扶助績優人員 評選，透過獎勵機制發掘更多優秀的教育人員投入學習扶助， 也鼓勵具學習潛力的學生，持續向上精進。另外， 教育局也積極推動科技化學習扶助， 以科技平台及智慧分析學生學習瓶頸，藉由教育科技的力量， 重新找回學生自信心，讓學習更有效率不斷進步成長。

照片來源： 新北市教育局提供