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總統府支持設立李登輝紀念圖書館 蔡英文賴清德30日追思台灣民主先生

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2021/07/29 16:59
台灣民主先生李登輝。(照片由中央社提供)

台灣民主先生李登輝。(照片由中央社提供)

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）明(30日)天是前總統李登輝先生逝世週年，總統府發言人張惇涵今(29)日表示，蔡英文總統和副總統賴清德將前往五指山國軍示範公墓，追思致意。對於外界期盼為他設立紀念圖書館，表彰前總統李登輝對於國家的重大貢獻與殊勳，總統蔡英文及總統府均支持。

李登輝基金會今日召開記者會，呼籲政府推動設立國家級李登輝紀念圖書館。

總統府發言人張惇涵表示，對於李登輝基金會及李前總統家屬表達，期盼設立在徐州路台大舊法學院的提議，由於李前總統為台大校友，亦曾擔任台大教授，總統府對此樂觀其成，而相關規劃須經台大校方同意，政府相關部門也會給予必要的協助與支持。

張惇涵還說，前總統李登輝是享譽國際社會的「台灣民主之父」，對於台灣民主轉型，以及開創國家自由多元新時代有卓著貢獻。因此，蔡總統及總統府支持設立紀念圖書館，表彰李前總統對於國家的重大貢獻與殊勳。

張惇涵接著說，明天上午，蔡總統與賴副總統也會前往五指山國軍示範公墓，向李前總統追思致意，緬懷李前總統留給台灣的精神，堅持民主自由，並與國際夥伴互相扶持，為世界帶來良善貢獻。

前總統李登輝先生於1923年1月15日生於新北市三芝區，1988年繼任為第7任總統，1990年經國民大會選舉為第8任總統，1996年舉行台灣首次總統直接民選，當選第9任總統，並於任內大力推動民主改革、加速國家現代化、心繫國家建設與民主發展，2000年5月19日任期屆滿，2020年7月30日辭世，享壽98歲。
李登輝

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更新時間 : 2021-07-29 19:03 GMT+08:00

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